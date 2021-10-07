بالأسماء.. فيفا يعتمد 74 حكمًا مصريًا لتقنية VAR

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اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم 74 حكما مصريا جديدًا للعمل بتقنية حكم الفيديو المساعد VAR وذلك بعد اجتيازهم الدورة التدريبية التي عقدت لهم طوال شهر سبتمبر الماضي تحت اشراف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام السابق ومحمد عبادة مدير المشروع وفريد منصور مسؤول إعادة تشغيل RO.

جاء اعتماد الاتحاد الدولي للدفعة الجديدة للعمل بالتقنية بواقع 24 حكم ساحة REF، و24 حكم فيديو VAR، و26 حكم فيديو مساعد AVAR، لينضموا إلى زملائهم القدامى الذين تم اعتمادهم الموسم الماضي وعددهم 46 حكما.

وحكام VAR الجدد هم: