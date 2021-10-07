وائل جمعة: طائرة خاصة للمنتخب للسفر إلى ليبيا

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أكد وائل جمعة مدير المنتخب الوطني الأول، انه تم تغيير موعد السفر بعثة المنتخب إلى ليبيا على متن طائرة خاصة لمواجهة المنتخب الليبي.

وقال وائل جمعة، في تصريحات تلفزيونية، إن السفر سيكون في الخامسة مساء السبت المقبل وليس الخامسة فجر نفس اليوم.

وأشار إلى أن محمد الشناوى حارس المنتخب سيشارك في مران اليوم كاملا بشكل طبيعي، مؤكدًا أن الأشعة أثبتت سلامة الحارس الدولي وهو جاهز لمباراة ليبيا الجمعة ولا داعي للقلق.

يذكر أن منتخب مصر سوف يلتقي مع منتخب ليبيا، يومي الجمعة والاثنين القادمين، في إطار تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.