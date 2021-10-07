أسقفية الخدمات تحتفل بعيد تأسيسها وذكرى نياحة أول أساقفتها

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احتفلت أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية اليوم بعيد تأسيسها الـ ٥٩ والذكرى الـ ٤٠ لنياحة مثلث الرحمات الأنبا صموئيل (٦ أكتوبر ١٩٨١)، الذي تأسست أسقفية الخدمات بسيامته يوم ٣٠ سبتمبر ١٩٦٢.

صلى نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة والمشرف على أسقفية الخدمات وشاركه القمص رافائيل ثروت وأسرة المتنيح الأنبا صموئيل، وخدام الأسقفية وذلك في كنيسة السيدة العذراء بمبنى أسقفية الخدمات بالكاتدرائية بالعباسية.

قال الأنبا يوليوس: «الأحباء خدام الأسقفية، خالص تهنئتي لكم بعيد ميلاد الأسقفية التاسع والخمسين، ذاكرين في هذا اليوم كل آبائنا وخدامنا الذين تعبوا وخدموا بقلوبهم، وأخص بالذكر الأنبا صموئيل أول اسقف للخدمات، المتنيح الأنبا أثناسيوس مطران بني سويف، المتنيح الأنبا رويس وأبونا صليب سوريال، هم تعبوا ونحن دخلنا على تعبهم. أرجو لكم سنة جديدة كلها حب وعطاء».