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حقيقة الخلاف بين الشناوي والحضري

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حقيقة الخلاف بين الشناوي والحضري حقيقة الخلاف بين الشناوي والحضري

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كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حقيقة وجود خلاف بين محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني وعصام الحضري، مدرب حراس مرمى .

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية: «لا أساس من الصحة لما تردد عن وجود خلافات بين محمد الشناوي وعصام الحضري، وكل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح».

وأضاف: «الحضري انتقل إلى مرحلة المدرب، ودوره أن يوصل الحراس إلى أفضل مستوى لهم»، مؤكدًا: «لا توجد أي مشاكل بين الحضري وبين الحراس».

وأشار: «تدريب المنتخب اليوم الخميس سيحدد الموقف النهائي لمحمد الشناوي، بشأن مشاركته في مباراة ليبيا من عدمه».

يذكر أن منتخب سوف يلتقي مع منتخب ليبيا، يومي الجمعة والأحد القادمين، في إطار تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات قطر 2022.

المصرى اليوم

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