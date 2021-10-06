أخبار عاجلة

غلق 3 ورش ملابس بدون ترخيص بشبرا الخيمة (صور) -
حصاد 175.9 ألف فدان من محصول الأرز في الشرقية -
التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية ومعهد بحوث البترول -
غلق وتشميع 46 محلاً تجاريًا بمول «دار مصر» لممارستها لأنشطة بدون استخراج رخص -
«المحامين»: مساعد وزير العدل يعلن عن إتاحة التقاضي عن بعد في المحكمة الاقتصادية -
محافظ الغربية يشهد اصطفاف المعدات استعداداً لموسم الأمطار -
إزالة 93 حالة تعدٍ ضمن الموجة الـ18 في الشرقية -
رزاق سيسيه يواصل برنامجه التأهيلي فى الزمالك -
مستبعدو الزمالك يواصلون التدريبات بالنادي -
بالأسماء.. 36 مرشحاً بانتخابات النادي الأوليمبي بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حبس بائع جائل متهم بقتل رضيعته وإلقاء جثتها في القمامة بالقناطر الخيرية

Print
حبس بائع جائل متهم بقتل رضيعته وإلقاء جثتها في القمامة بالقناطر الخيرية حبس بائع جائل متهم بقتل رضيعته وإلقاء جثتها في القمامة بالقناطر الخيرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّرت نيابة القناطر الخيرية حبس بائع متجول 4 أيام على ذمة القضية بتهمة قتل طفلته التي تبلغ من العمر 5 شهور خنقًا، وإلقاء جثتها في مقلب قمامة، بسبب بكائها المستمر بعد أن تركت زوجته المنزل منذ شهر.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، كما صرحت النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وبيان أسباب الوفاة، وعرض المتهم على لجنة من الطب النفسي لبيان سلامة قواه العقلية بعد ادعائه الإصابة بمرض نفسي دفعه لارتكاب الواقعة.

قال المتهم في اعترافاته انه على خلاف مع زوجته منذ شهر وانها تركت المنزل والطفلة له وذهبت لمنزل أسرتها، مشيرًا أنه أصيب خلال هذه الفترة بحالة نفسية سيئة، بسبب الخلافات الزوجية ووفاة ابنه منذ عام، مشيرًا إلى عدم انقطاع بكاء الطفلة، فقرّر التخلص منها وخنقها ثم حملها وألقاها في مقلب للقمامة.

وتلقي مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز القناطر الخيرية بالعثور على جثة طفلة 5 أشهر بمقلب قمامة توصلت التحريات إلى أن الطفلة تدعي «فاطمه ا» 5 شهور وان والدها ٥٣ عاما بائع متجول وراء ارتكاب الواقعة.

و تم ضبطه وأعترف بارتكاب الواقعة بكتم أنفاس طفلته حتى فارقت الحياة بعد ترك زوجتة عش الزوجية منذ أكثر من شهر تاركة الطفلة له، بالإضافة إلى مروره بحالة نفسية سيئة نتيجة وفاة نجله منذ عام وعدم قدرته على العناية بالطفلة وبكائها المستمر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
غلق 3 ورش ملابس بدون ترخيص بشبرا الخيمة (صور)

غلق 3 ورش ملابس بدون ترخيص بشبرا الخيمة (صور)

حصاد 175.9 ألف فدان من محصول الأرز في الشرقية

حصاد 175.9 ألف فدان من محصول الأرز في الشرقية

التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية ومعهد بحوث البترول

التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية ومعهد بحوث البترول

غلق وتشميع 46 محلاً تجاريًا بمول «دار مصر» لممارستها لأنشطة بدون استخراج رخص

غلق وتشميع 46 محلاً تجاريًا بمول «دار مصر» لممارستها لأنشطة بدون استخراج رخص