حبس بائع جائل متهم بقتل رضيعته وإلقاء جثتها في القمامة بالقناطر الخيرية

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قرّرت نيابة القناطر الخيرية حبس بائع متجول 4 أيام على ذمة القضية بتهمة قتل طفلته التي تبلغ من العمر 5 شهور خنقًا، وإلقاء جثتها في مقلب قمامة، بسبب بكائها المستمر بعد أن تركت زوجته المنزل منذ شهر.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، كما صرحت النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وبيان أسباب الوفاة، وعرض المتهم على لجنة من الطب النفسي لبيان سلامة قواه العقلية بعد ادعائه الإصابة بمرض نفسي دفعه لارتكاب الواقعة.

قال المتهم في اعترافاته انه على خلاف مع زوجته منذ شهر وانها تركت المنزل والطفلة له وذهبت لمنزل أسرتها، مشيرًا أنه أصيب خلال هذه الفترة بحالة نفسية سيئة، بسبب الخلافات الزوجية ووفاة ابنه منذ عام، مشيرًا إلى عدم انقطاع بكاء الطفلة، فقرّر التخلص منها وخنقها ثم حملها وألقاها في مقلب للقمامة.

وتلقي مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز القناطر الخيرية بالعثور على جثة طفلة 5 أشهر بمقلب قمامة توصلت التحريات إلى أن الطفلة تدعي «فاطمه ا» 5 شهور وان والدها ٥٣ عاما بائع متجول وراء ارتكاب الواقعة.

و تم ضبطه وأعترف بارتكاب الواقعة بكتم أنفاس طفلته حتى فارقت الحياة بعد ترك زوجتة عش الزوجية منذ أكثر من شهر تاركة الطفلة له، بالإضافة إلى مروره بحالة نفسية سيئة نتيجة وفاة نجله منذ عام وعدم قدرته على العناية بالطفلة وبكائها المستمر.