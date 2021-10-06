أخبار عاجلة

غلق 3 ورش ملابس بدون ترخيص بشبرا الخيمة (صور) -
حصاد 175.9 ألف فدان من محصول الأرز في الشرقية -
التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية ومعهد بحوث البترول -
غلق وتشميع 46 محلاً تجاريًا بمول «دار مصر» لممارستها لأنشطة بدون استخراج رخص -
«المحامين»: مساعد وزير العدل يعلن عن إتاحة التقاضي عن بعد في المحكمة الاقتصادية -
محافظ الغربية يشهد اصطفاف المعدات استعداداً لموسم الأمطار -
إزالة 93 حالة تعدٍ ضمن الموجة الـ18 في الشرقية -
رزاق سيسيه يواصل برنامجه التأهيلي فى الزمالك -
مستبعدو الزمالك يواصلون التدريبات بالنادي -
بالأسماء.. 36 مرشحاً بانتخابات النادي الأوليمبي بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بأبوالنمرس (صور )

Print
جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بأبوالنمرس (صور ) جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بأبوالنمرس (صور )

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، الأربعاء، الموقف التنفيذي ونسب تنفيذ مشروع الصرف الصحي بأبوالنمرس وأزالة أي معوقات تعترض مشروع الصرف الصحي.

كما اجتمع نائب المحافظ بالجهات المعنية لمناقشة ومتابعة الموقف التنفيذي لمحطات الرفع وشبكات الصرف الصحي بقري طموه وزاوية أبومسلم ونزلة الأشطر بمركز ومدينة أبوالنمرس.

وجه نائب المحافظ بالالتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعة الأنتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بمحطات الرفع وشبكات الصرف الصحي في الموعد المحدد حتي تتمكن شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالجيزة من توصيل وصلات الصرف الصحي للمنازل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
غلق 3 ورش ملابس بدون ترخيص بشبرا الخيمة (صور)

غلق 3 ورش ملابس بدون ترخيص بشبرا الخيمة (صور)

حصاد 175.9 ألف فدان من محصول الأرز في الشرقية

حصاد 175.9 ألف فدان من محصول الأرز في الشرقية

التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية ومعهد بحوث البترول

التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية ومعهد بحوث البترول

غلق وتشميع 46 محلاً تجاريًا بمول «دار مصر» لممارستها لأنشطة بدون استخراج رخص

غلق وتشميع 46 محلاً تجاريًا بمول «دار مصر» لممارستها لأنشطة بدون استخراج رخص