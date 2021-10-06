جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بأبوالنمرس (صور )

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تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، الأربعاء، الموقف التنفيذي ونسب تنفيذ مشروع الصرف الصحي بأبوالنمرس وأزالة أي معوقات تعترض مشروع الصرف الصحي.

كما اجتمع نائب المحافظ بالجهات المعنية لمناقشة ومتابعة الموقف التنفيذي لمحطات الرفع وشبكات الصرف الصحي بقري طموه وزاوية أبومسلم ونزلة الأشطر بمركز ومدينة أبوالنمرس.

وجه نائب المحافظ بالالتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعة الأنتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بمحطات الرفع وشبكات الصرف الصحي في الموعد المحدد حتي تتمكن شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالجيزة من توصيل وصلات الصرف الصحي للمنازل.