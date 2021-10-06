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تعليق غاضب من مانشيني بعد هجوم جماهير إيطاليا على دوناروما

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تعليق غاضب من مانشيني بعد هجوم جماهير إيطاليا على دوناروما تعليق غاضب من مانشيني بعد هجوم جماهير إيطاليا على دوناروما

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سيطرت حالة من السخط والاستياء الشديد على روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا بعد هجوم الجماهير في ملعب «سان سيرو» في مدينة ميلانو، على حارس الأتزوري جيانلويجي دوناروما قبيل انطلاق المباراة وخلال أحداثها.

ونجح الإسباني في حجز مقعده في المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية بعد تغلبه على المنتخب الإيطالي، مساء الأربعاء في الدور قبل النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية بنتيجة 2-1.

وتعرض دوناروما لهجوم عنيف خلال المباراة أمام إسبانيا، بعدما عاد للظهور لأول مرة على ملعب سان سيرو، منذ رحيله عن صفوف ميلان والانضمام لباريس سان جيرمان هذا الصيف، ورفضه الاستمرار مع الميلان.

وأطلقت الجماهير خاصة من مشجعي ميلان صافرات الاستهجان ضد الحارس، مما أثر عليه وعلى تركيز لاعبي إيطاليا بشكل عام في المباراة.

وقال مانشيني عقب نهاية المباراة: اليوم كان دوناروما يلعب لإيطاليا وليس لباريس سان جيرمان، متأسف للغاية بالنسبة لصافرات الاستهجان.

المصرى اليوم

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