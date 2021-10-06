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مستشار مفتي الجمهورية: أي شخص يكره الشعب المصري إرهابي ومتطرف

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مستشار مفتي الجمهورية: أي شخص يكره الشعب المصري إرهابي ومتطرف مستشار مفتي الجمهورية: أي شخص يكره الشعب المصري إرهابي ومتطرف

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قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الإرهابيون ينتظرون أي فجوة، وهم من خبثهم يتربصون لأي فجوة، أو يستشعروا ضعف نفوس بعض الناس، لافتًا إلى أن الجماعات الإرهابية الذين احتفلوا في 6 أكتوبر لن يحتفلوا بانتصار الجيش المصري، وأنما يحتفلوا بالإرهابيين الذين أغتالوا الرئيس الراحل أنور السادات.

وأضاف الدكتور مجدي عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأربعاء، أن الإرهابيون لا يحبون الأرض المصرية، وتشعر كأن هناك عداوة وكراهية بينهم وبين الشعب المصري، مشيرًا إلى أن أي شخص يكره الشعب المصري هو إرهابي ومتطرف، وخسارة فيه الجنسية المصرية.

ونوه مستشار مفتي الجمهورية، بأن الشعب المصري كالدبابة والقوات المسلحة المصرية كالدانة التي تخرج من الدبابة، ولا يمكن الاستغناء عن واحدة فيهم، لافتًا إلى أن مبروكة بقيم أهلها، خاصة أن الشعب المصري أعطى كثيرًا للقوات المسلحة المصرية، مؤكدًا أن البركة لن تنتزع من الأرض المصرية لأنها تقدير العزيز العليم، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، وَطُورِ سِينِينَ، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ».

المصرى اليوم

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