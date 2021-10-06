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دوري الأمم الأوروبية .. هل أخطأ مانشيني باللعب دون رأس حربة أمام إسبانيا؟

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دوري الأمم الأوروبية .. هل أخطأ مانشيني باللعب دون رأس حربة أمام إسبانيا؟ دوري الأمم الأوروبية .. هل أخطأ مانشيني باللعب دون رأس حربة أمام إسبانيا؟

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سقط منتخب إسبانيا أمام نظيره منتخب إيطاليا مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ونجح الإسباني في حجز مقعده في المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية بعد تغلبه على نظيره المنتخب الإيطالي، مساء الأربعاء على أرض ملعب جيوسيبي مياتزا في مدينة ميلانو في الدور قبل النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية بنتيجة 2-1 بعد إثارة.

وقد توجه سهام النقد في وسائل الإعلام الإيطالية خلال الساعات القادمة إلى المدرب روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا بسبب اللعب بدون رأس حربة صريح، وهو ما منح نوعاً من الراحة لدفاع المنتخب الإسباني خلال المباراة.

وشهدت الفترة الماضية اعتماد منتخب إيطاليا بشكل دائم على رأس حربة قوي في الأمام (غالباً تشيرو إيموبيلي) وخلفه لاعبين مميزين مهاريين وسريعين.

ودفع روبرتو مانشيني بالثلاثي: فيديريكو كييزا وإنسيني وبيرنارديسكي في خط الهجوم أمام منتخب إسبانيا مفضلاً اللعب بدون رأس حربة صريح.

وقبل المباراة كشف روبرتو مانشيني، سبب اللعب بدون رأس حربة صريح قائلاً: لا أشعر بالقلق ، لقد اخترت بيرنارديسكي لأننا لعبنا بهذا الشكل من قبل، وقدمنا أداءً جيدًا، بإمكان الثلاثي الأمامي أن يتبادلوا الأدوار، سنرى كيف ستسير الأمور.

المصرى اليوم

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