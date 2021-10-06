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نجل جمال الغيطاني: والدي شاهد عيان على بطولة وعظمة الجيش المصري خلال الحرب

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نجل جمال الغيطاني: والدي شاهد عيان على بطولة وعظمة الجيش المصري خلال الحرب نجل جمال الغيطاني: والدي شاهد عيان على بطولة وعظمة الجيش المصري خلال الحرب

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قال المستشار محمد الغيطاني، نجل الروائي الراحل جمال الغيطاني، إنه مجرد الجلوس في الندوة التثقيفية بحضور الرئيس للحديث عن والده الراحل في ذكرى أكتوبر يعتبر تكريمًا، مضيفًا: لا يوجد تكريم أكثر من ذلك يطمح الواحد إليه، وهو شعور للاعتزاز بتاريخنا وجيشنا في يوم عيده.

وأضاف محمد الغيطاني، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأربعاء، أن رواية والده عن حرب أكتوبر والاستنزاف لم تكن مجرد حكاية تقليدية، ولكنها كانت بمثابة شهادة على الأحداث، خاصة حكاياته عن إبراهيم الرفاعي والمجموعة 39.

وأوضح نجل الروائي الراحل جمال الغيطاني أن والده استطاع أن يلمس أشياء بسيطة جدًا داخل حرب أكتوبر لا يمكن رؤيتها بالعين، خاصة وصفه حصار كبريت بطريقة بسيطة جدًا، وكان لها تأثير كبير علينا كأبنائه.

ولفت إلى أن والده يعتز كثيرًا بحرب الاستنزاف، خاصة أنه كان شاهدًا عليها، وكان يعتبر أن شهادته أمانة حقيقية حيث نقلها كما كانت، معقبًا: «الوالد مكنش بيكتب عن الناس، هو أصلًا واحد من الناس، وكان مقيم على الجبهة وعاش المعركة زي باقي المقاتلين، وكان شاهد عيان على بطولة وعظمة الجيش المصري خلال الحرب».

المصرى اليوم

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