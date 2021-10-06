أخبار عاجلة

غلق 3 ورش ملابس بدون ترخيص بشبرا الخيمة (صور) -
حصاد 175.9 ألف فدان من محصول الأرز في الشرقية -
التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية ومعهد بحوث البترول -
غلق وتشميع 46 محلاً تجاريًا بمول «دار مصر» لممارستها لأنشطة بدون استخراج رخص -
«المحامين»: مساعد وزير العدل يعلن عن إتاحة التقاضي عن بعد في المحكمة الاقتصادية -
محافظ الغربية يشهد اصطفاف المعدات استعداداً لموسم الأمطار -
إزالة 93 حالة تعدٍ ضمن الموجة الـ18 في الشرقية -
رزاق سيسيه يواصل برنامجه التأهيلي فى الزمالك -
مستبعدو الزمالك يواصلون التدريبات بالنادي -
بالأسماء.. 36 مرشحاً بانتخابات النادي الأوليمبي بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

البيت الأبيض: سوليفان أثار مخاوف واشنطن من تصرفات بكين في لقائه مع كبير الدبلوماسيين الصينيين

Print
البيت الأبيض: سوليفان أثار مخاوف واشنطن من تصرفات بكين في لقائه مع كبير الدبلوماسيين الصينيين البيت الأبيض: سوليفان أثار مخاوف واشنطن من تصرفات بكين في لقائه مع كبير الدبلوماسيين الصينيين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفاد البيت الأبيض بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أثار مخاوف بلاده من تصرفات بكين في اجتماع مع كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي بسويسرا اليوم الأربعاء.

وأوضح البيت الأبيض في بيان أن هذه المخاوف شملت «حقوق الإنسان والوضع في إقليم شينجيانغ وهونغ كونغ وبحر الصين الجنوبي وتايوان».

وأضاف البيت الأبيض أن «سوليفان أوضح أنه بينما سنواصل الاستثمار في قوتنا الوطنية والعمل عن كثب مع حلفائنا وشركائنا، سنواصل أيضا التعامل مع جمهورية الصين الشعبية على مستوى رفيع لضمان المنافسة المسؤولة».

وكان هذا أول لقاء مباشر بين سوليفان ويانغ منذ تبادل التصريحات الحادة بين الاثنين في ألاسكا شهر مارس المنصرم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
غلق 3 ورش ملابس بدون ترخيص بشبرا الخيمة (صور)

غلق 3 ورش ملابس بدون ترخيص بشبرا الخيمة (صور)

حصاد 175.9 ألف فدان من محصول الأرز في الشرقية

حصاد 175.9 ألف فدان من محصول الأرز في الشرقية

التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية ومعهد بحوث البترول

التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية ومعهد بحوث البترول

غلق وتشميع 46 محلاً تجاريًا بمول «دار مصر» لممارستها لأنشطة بدون استخراج رخص

غلق وتشميع 46 محلاً تجاريًا بمول «دار مصر» لممارستها لأنشطة بدون استخراج رخص