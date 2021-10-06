أخبار عاجلة

غلق 3 ورش ملابس بدون ترخيص بشبرا الخيمة (صور) -
حصاد 175.9 ألف فدان من محصول الأرز في الشرقية -
التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية ومعهد بحوث البترول -
غلق وتشميع 46 محلاً تجاريًا بمول «دار مصر» لممارستها لأنشطة بدون استخراج رخص -
«المحامين»: مساعد وزير العدل يعلن عن إتاحة التقاضي عن بعد في المحكمة الاقتصادية -
محافظ الغربية يشهد اصطفاف المعدات استعداداً لموسم الأمطار -
إزالة 93 حالة تعدٍ ضمن الموجة الـ18 في الشرقية -
رزاق سيسيه يواصل برنامجه التأهيلي فى الزمالك -
مستبعدو الزمالك يواصلون التدريبات بالنادي -
بالأسماء.. 36 مرشحاً بانتخابات النادي الأوليمبي بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

استحواذ سعودي وشيك يجعل من نيوكاسل أغنى نادٍ في العالم

Print
استحواذ سعودي وشيك يجعل من نيوكاسل أغنى نادٍ في العالم استحواذ سعودي وشيك يجعل من نيوكاسل أغنى نادٍ في العالم

استحواذ سعودي وشيك يجعل من نيوكاسل أغنى نادٍ في العالم

شهدت مبيعات تذاكر مباريات فريق نيوكاسل الإنجليزي ارتفاعًا كبيرًا اليوم الأربعاء؛ وذلك عقب تقارير أشارت إلى اقتراب بشكل وشيك من الاستحواذ على النادي.

وذكرت التقارير البريطانية أن صندوق الاستثمارات العامة السعودية بات قريبًا لحد كبير من الاستحواذ على نيوكاسل بعد أن تم إحياء الصفقة التي تبلغ قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني.

وأعادت التطورات الجديدة الجماهير إلى الاهتمام بالنادي ولقاءاته المقبلة. وقد تشهد الأخبار في الفترة القليلة المقبلة رحيل رئيس النادي ومدرب الفريق ستيف بروس.

وأشارت التقارير البريطانية إلى أنه في حال انتهت الصفقة بين الجانبَين السعودي والبريطاني يمكن لنادي نيوكاسل أن يصبح أغني نادي كرة قدم في العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ربط السعودية والإمارات عبر القطارات بنهاية 2022

ربط السعودية والإمارات عبر القطارات بنهاية 2022

حالة الطقس في السعودية اليوم.. أمطار ضباب ورياح ومكة الأعلى في العالم

حالة الطقس في السعودية اليوم.. أمطار ضباب ورياح ومكة الأعلى في العالم

ربط السعودية والإمارات عبر القطارات بنهاية 2022

ربط السعودية والإمارات عبر القطارات بنهاية 2022

التنقيب عن مواد تستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية في السعودية

التنقيب عن مواد تستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية في السعودية