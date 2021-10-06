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منتخب إسبانيا يثأر من إيطاليا ويتأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية

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منتخب إسبانيا يثأر من إيطاليا ويتأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية منتخب إسبانيا يثأر من إيطاليا ويتأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية

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نجح الإسباني في حجز مقعده في المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية بعد تغلبه على نظيره المنتخب الإيطالي.

والتقى الفريقان مساء اليوم الأربعاء على أرض ملعب جيوسيبي مياتزا في مدينة ميلانو في الدور قبل النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية ونجح منتخب إسبانيا في الفوز بالمباراة بنتيجة 2-1 بعد إثارة وسخونة على مدار شوطي المباراة.

وثأر المنتخب الإسباني بذلك لخسارته أمام نظيره منتخب إيطاليا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية التي توج بلقبها المنتخب الإيطالي.

وحسم منتخب إسبانيا المباراة في الشوط الأول بعدما سجل هدفين عبر المتألق فيران توريس نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث جاء الهدفين في الدقيقتين 17 و45.

ووضع المخضرم ليوناردو بونوتشي منتخب إيطاليا في موقف صعب بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية والطرد في الدقيقة 42 من عمر المباراة، وكان قد تم انذاره في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني أجرى مدرب منتخب إيطاليا عدة تغييرات وتحسن الأداء نسبياً ونجح في تقليص الفارق عبر لورينزو بيليجريني بعد مجهود رائع من المتألق فيديريكو كييزا في الدقيقة 83 لتنتهي المباراة على ذلك.

وبذلك يواجه منتخب إسبانيا الفائز من منتخبي فرنسا وبلجيكا اللذين يلتقيان غداً في المباراة النهائية للبطولة يوم الأحد المقبل.

وخاض الفريقان المباراة بنفس طريقة اللعب 4-3-3 وأسلوب الضغط على الكرة ومحاولة السيطرة على وسط الملعب.

دوناروما، دي لورينزو، بونوتشي، باستوني، إيمرسون، باريلا، جورجينيو، فيراتي، كييزا، بيرنارديسكي، إنسيني.

سيمون، سيزار أزبيليكويتا، إيميريك لابورت، باو توريس، ألونسو، كوكي، بوسكيتس، جافي، توريس، سارابيا، أويارزابال.

المصرى اليوم

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