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فعاليات ثقافية وفنية بأسوان احتفالًا بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر

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فعاليات ثقافية وفنية بأسوان احتفالًا بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر فعاليات ثقافية وفنية بأسوان احتفالًا بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر

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شهدت ساحة حديقة بلازا درة النيل أمام مبنى ديوان عام المحافظة، الأربعاء، تنظيم فعاليات الإحتفال بالذكرى الـ 48 لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة والتي تنظمها وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة أسوان.

وقام اللواء حازم عزت السكرتير العام بتفقد معرض الكتاب، وأيضاً معرض لصور مرسومة لأبطال أكتوبر، بالإضافة إلى قيام الأطفال برسم لوحات فنية تعكس ملحمة نصر أكتوبر العظيمة، ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية خالص التهانى لكافة فئات وطوائف المجتمع الأسوانى بهذه المناسبة الغالية والتى تعد رمزاً للإصرار والعزيمة وقوة الإرادة، ولتكون دائماً مثالاً ونموذجاً نقتدى به لشحذ الهمم وإستنفار الطاقات للعمل سوياً على إستكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق طفرة ملموسة بمختلف القطاعات والمجالات التنموية والخدمية في الجمهورية الجديدة تحت قيادة ربان السفينة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

فيما أوضحت نجوى أحمد مدير عام فرع ثقافة أسوان بأن الفعاليات تتضمن إذاعة لبيان حرب أكتوبر، بجانب عرض مجموعة متميزة من الأغانى الوطنية، بالإضافة إلى تنظيم معرض فنى للرسوم والكتب الخاصة بإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، علاوة على تنظيم ورش فنون تشكيلية للأطفال لعمل لوحة ملحمة أكتوبر، ونحت مجسمات عن الحرب بالصلصال، مشيرة بأن الفعاليات تتضمن أيضاً تقديم عروض فنية وموسيقية وغنائية لكورال أطفال أسوان والعقاد وأبوسمبل، وكذا فرق الموسيقى العربية وتوشكى للفنون التلقائية وأسوان للفنون الشعبية، فضلاً عن تنظيم محاضرة تثقيفية عن إنتصارات أكتوبر وعزيمة الشعب المصرى، وأمسية شعرية.

«عشق ».

المصرى اليوم

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