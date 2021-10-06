«قومى المرأة» ينظم دورات تدريبية بالمستشفيات الجامعية لكيفية التعامل مع «المعنّفة»

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عقدت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان التدريب الأول لدعم دور مقدمى الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية في التعامل مع المرأة المعنفة بكلية طب جامعة بنى سويف، خلال الفترة من 5 إلى 6 أكتوبر 2021 والتي تستهدف عدد من مقدمى الخدمات الصحية بالكلية، واللائي من المتوقع أن يقوموا بإدارة وتشغيل وحدة المرأة الآمنة المزمع افتتاحها بالجامعة في ضوء برتوكول التعاون الموقع بين الجامعة والمجلس .

وأشارت الدكتورة أمل فيليب مستشارة وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة للجانب الصحى والاجتماعى في تصريحات صحفية، الأربعاء، إلى دور المجلس والخدمات التي يقدمها للمرأة لتدعيم الجانب الصحى في ضوء استراتيجية مناهضة العنف ضد المراة ومحور الحماية في استراتيجية تمكين المرأة 2030، بالاضافة إلى دور وحدة مناهضة العنف بالمجلس في التعامل مع قضايا المرأة والدور الهام الذي ستلعبه وحدة الاستجابة الطبية المزمع افتتاحها في مساعدة المرأة المعنفة وفقا لنظام إحالة جيد بين الجهات المعنية.

وأعرب الدكتور عاطف مرسى عميد كلية طب جامعة بنى سويف عن دعمه الكامل لافتتاح وحدة المرأة الآمنة بالكلية وتوفير كافة الامكانيات والدعم لنجاح عمل الوحدة والتي تأتي استكمالا لجهود المجلس القومى للمرأة الحثيثة في التعامل مع قضايا العنف الموجهة ضد المرأة وحمايتها وتعزيز دور ومكانة المرأة خاصة في ظل الدعم الرئاسى والسياسى للمرأة في كافة المجالات .