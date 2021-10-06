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سياسي سعودي: يضرب بها المثل في سرعة التعافي

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سياسي سعودي: مصر يضرب بها المثل في سرعة التعافي سياسي سعودي: يضرب بها المثل في سرعة التعافي

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قال الكاتب مبارك آل عاتي، محلل سياسي سعودي، إن الجميع يحتفي مع الأشقاء بجمهورية العربية بحرب أكتوبر، والتي يمر عليها 48 عاما اليوم، موضحا أن هناك وقفة تاريخية من جميع الأشقاء في هذه الحرب، خاصة الملك فيصل عندما أمر بوقف البترول عن الدول الداعمة لإسرائيل.

وأضاف «آل عاتي» عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأربعاء، أن مصر أصبحت مثلا يشيد به الجميع في سرعة التعافي لتعود من جديد لدورها الريادي في الحفاظ على أمن المنطقة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلاتها في النمو اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

وأوضح أن هناك موقف تاريخي لخادم الحرمين الشريفين أثبت أن أمن مصر من أمن ، وعمق وقوة العلاقات المصرية السعودية، وأيضا وقف السعودية مع الدولة المصرية لإزاحة الغمة وتصحيح أوضاعها واستقرارها.

المصرى اليوم

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