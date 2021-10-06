جافي نجم برشلونة يعانق رقمًا قياسيًا أمام منتخب إيطاليا

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عانق الموهوب الصغير جافي نجم فريق برشلونة ومنتخب إسبانيا رقمًا تاريخيًا خلال مباراة منتخب إسبانيا أمام إيطاليا في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويواجه منتخب إيطاليا على ملعبه جيوسيبي مياتزا مساء اليوم الأربعاء نظيره منتخب إسبانيا في الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ودفع الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا باللاعب الشاب بابلو مارتن جافييرا الشهير بجافي أساسيًا في التشكيلة أمام منتخب إيطاليا ليصبح أصغر لاعب في التاريخ يمثل منتخب لاروخا رسميًا.

وشارك جافي، الذي بدأ 3 مباريات فقط مع برشلونة منذ بداية الموسم الجاري في التشكيلة الأساسية لإسبانيا وعمره 17 عاما و62 يوما.

وشارك جافي في التشكيلة إلى جوار زميله في البارسا سيرجيو بوسكيتس وكوكي لاعب أتلتيكو مدريد في خط وسط مكون من ثلاثة لاعبين دفع بهم المدرب لويس إنريكي.