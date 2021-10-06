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ياسر علي: «التعبير عن حرب أكتوبر في الفن يكاد يصل إلى الصفر»

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ياسر علي: «التعبير عن حرب أكتوبر في الفن يكاد يصل إلى الصفر» ياسر علي: «التعبير عن حرب أكتوبر في الفن يكاد يصل إلى الصفر»

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قال الفنان ياسر علي ماهر إن هناك مساحة شاسعة بين ما حدث في حرب السادس من أكتوبر من بطولات ومعارك، وبين ما تم التعبير عنه فنيًا، معقبًا: «ما حدث في تجسيد بطولات أكتوبر فنيًا يكاد يصل لصفر تقريبًا».

وتابع «علي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج «توك شو العرب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن ما حدث في حرب أكتوبر كان عملاً جماعيًا راقيًا بين جميع الأسلحة، ولم يكن انتصارًا عسكريًا فقط بل انتصارًا علميًّا، لافتًا إلى أن خط بارليف تم تدميره من خلال سلاح ، ولم يتم تجسيد أي عمل يحاكي هذا الأمر.

ولفت إلى أن انتصار أكتوبر كان تتويجًا لانتصار كبير جدًا يسمى معركة الاستنزاف، التي كانت تسعى لإحداث أكبر قدر من الخسائر في صفوف العدو، وهذا حدث في الكثير من العمليات العسكرية من خلال تدمير الحفار الإسرائيلي والكثير من الانتصارات.

المصرى اليوم

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