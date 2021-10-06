خبير عسكري: الانسحاب في 67 أشبه بكارثة كونية غير قابلة للتكرار

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قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن الجيش المصري تعرض لهزيمة غير مستحقة في حرب 67، لافتًا إلى أن القوات المسلحة كانت ضحية في هذه الحرب، ولم تكن أبدًا سببًا من أسبابها، فالمتسبب في هذه الهزيمة هو من أعطى أوامر بالانسحاب دون أي خطة، معقبًا: «الانسحاب في 67 أشبه بكارثة كونية غير قابلة للتكرار».

وأضاف «سالم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج «توك شو العرب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن الجيش المصري لاقى موقفًا نفسيًا صعبًا جدًا في حرب 67، ولكنه استطاع أن يجمع شتات نفسه مرة أخرى، بفضل الشعب المصري الذي خرج إلى الشارع ورفض الهزيمة، وأعاد الرئيس عبدالناصر مرة أخرى إلى الحكم بعد تنحيه، فكان لزامًا على هذا الشعب أن يكون عند حسن ظنه به.

وتابع أن العدو كان متفوقًا على الجيش المصري في كل شيء في حرب السادس من أكتوبر، فيكفي وجود خط بارليف الذي كان أقوى خط دفاعي في التاريخ، وكان يمتلك أسلحة أكبر وأحدث من الموجودة في مصر وسوريا؛ ولكن بفضل العزيمة والإرادة عبر المصريون خط بارليف المنيع ولقنوا العدو المتغطرس هزيمة ودرسًا قاسيًا.