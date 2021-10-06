عون: التحقيقات ستتواصل لكشف ملابسات انفجار مرفأ بيروت

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جي بي سي نيوز :- اعلن الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم أن التحقيق القضائي سوف يتواصل في جريمة انفجار مرفأ بيروت لمعرفة كل الملابسات المحيطة به، لا سيما كيفية وصول مادة نيترات الامونيوم التي انفجرت الى بيروت وافراغها في المرفأ، علما انها كانت مرسلة الى دولة أخرى.

موقف عون جاء بعد اقل من 24 ساعة على قرار محكمة الاستئناف اللبنانية رد دعاوى قدمها 3 نواب شغلوا مناصب وزارية سابقا لإبعاد المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار عن التحقيق في القضية.

وافاد مصدر قضائي لبناني لوكالة الانباء الاردنية (بترا) في بيروت، بأن هناك توجها للقاضي البيطار لتحديد موعد قريب لاستجواب النواب الثلاث قبل بدء الدورة العادية لمجلس النواب بعد منتصف الشهر الحالي والتي تمنح النواب الحصانة النيابية".

--(بترا)