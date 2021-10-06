رئاسة الحرمين تعلن توفر وظائف موسمية مؤقتة بالمسجد الحرام

★ ★ ★ ★ ★

التقديم إلكترونياً يومي الأحد والاثنين القادمين 3 و4 ربيع الأول

تعلن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية بمكة المكرمة، عن توفر وظائف موسمية مؤقتة للرجال والنساء للعمل بالمسجد الحرام.

وتفصيلاً، يبدأ موعد التقديم بمشيئة الله تعالى يوم الأحد الموافق 4/3/1443 هـ وينتهي يوم الاثنين الموافق 5/3/1443هـ.

وأوضحت الرئاسة أن شروط التقديم على الوظائف تشمل الآتي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة.

- الاستعداد للعمل في أي وقت.

- أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة, وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.

- طباعة بيانات المتقدم من منصة أبشر في حالة القبول المبدئي.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

وسيكون التقديم إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصة بالرئاسة على الرابط التالي: https://eservices.wmn.gov.sa/eservices/seasonal_makka/closed.php