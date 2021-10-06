أخبار عاجلة

"تطوير القيادات الإدارية" تُوَقّع اتفاقية تعاون استراتيجي مع "الجامعة السنغافورية الوطنية" -
عبر باب المغاربة.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى -
شاهد.. حمم بركان لا بالما تبتلع مصنعا للإسمنت -
وزيرة التخطيط: 50% من المشروعات ستكون «خضراء» بحلول 2024 -
إزالة 3 أسور قديمة تُشكل خطورة على المواطنين ببني سويف (صور) -
حملة مكثفة من التموين والطب البيطري بالإسماعيلية على المطاعم والمنافذ -
«معيط»: كل التقدير لدور الجهازالمصرفي في بناء الاقتصاد القومي -
برلمانية أوكرانية: مظاهرات مدفوعة بالقرب من منزل الرئيس السابق -
ضبط «سولار» داخل مخزن دون ترخيص في الإسكندرية (صور) -
مهرجان الجونة السينمائي يوضح حقيقة وجود خسائر بشرية في حريق مسرح البلازا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئاسة الحرمين تعلن توفر وظائف موسمية مؤقتة بالمسجد الحرام

Print
رئاسة الحرمين تعلن توفر وظائف موسمية مؤقتة بالمسجد الحرام رئاسة الحرمين تعلن توفر وظائف موسمية مؤقتة بالمسجد الحرام
التقديم إلكترونياً يومي الأحد والاثنين القادمين 3 و4 ربيع الأول

رئاسة الحرمين تعلن توفر وظائف موسمية مؤقتة بالمسجد الحرام

تعلن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية بمكة المكرمة، عن توفر وظائف موسمية مؤقتة للرجال والنساء للعمل بالمسجد الحرام.

وتفصيلاً، يبدأ موعد التقديم بمشيئة الله تعالى يوم الأحد الموافق 4/3/1443 هـ وينتهي يوم الاثنين الموافق 5/3/1443هـ.

وأوضحت الرئاسة أن شروط التقديم على الوظائف تشمل الآتي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة.

- الاستعداد للعمل في أي وقت.

- أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة, وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.

- طباعة بيانات المتقدم من منصة أبشر في حالة القبول المبدئي.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

وسيكون التقديم إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصة بالرئاسة على الرابط التالي: https://eservices.wmn.gov.sa/eservices/seasonal_makka/closed.php

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"تطوير القيادات الإدارية" تُوَقّع اتفاقية تعاون استراتيجي مع "الجامعة السنغافورية الوطنية"

"تطوير القيادات الإدارية" تُوَقّع اتفاقية تعاون استراتيجي مع "الجامعة السنغافورية الوطنية"

عبر باب المغاربة.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عبر باب المغاربة.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عمرها 33 عامًا.. مكتبة الملك فهد الوطنية تنشر صورًا نادرة لخادم الحرمين

عمرها 33 عامًا.. مكتبة الملك فهد الوطنية تنشر صورًا نادرة لخادم الحرمين

أمير الشرقية يفتتح الملتقى الأول للحد من الكوارث عبر الاتصال المرئي

أمير الشرقية يفتتح الملتقى الأول للحد من الكوارث عبر الاتصال المرئي