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"أبو الكلام": القضاء السعودي مستقل للغاية ويعمل بالبراهين.. وسنقدِّم أي أدلة متوافرة بالقضية

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"أبو الكلام": القضاء السعودي مستقل للغاية ويعمل بالبراهين.. وسنقدِّم أي أدلة متوافرة بالقضية "أبو الكلام": القضاء السعودي مستقل للغاية ويعمل بالبراهين.. وسنقدِّم أي أدلة متوافرة بالقضية
بعد سجن مهرِّب مواد مخدرة للسعودية 20 عامًا.. والإعلام البنجلاديشي: كان يظنُّها "مخللاً"

قالت وزارة الخارجية البنجلاديشية اليوم إنها ستقدم أي أدلة إنْ وُجدت إلى السلطات المعنية في حول قضية عامل بنجلاديشي، حُكم عليه بالسجن 20 عامًا بسبب تهريب مواد مخدِّرة.

ونقلت تقارير بنجلاديشية أن المتهم البنجلاديشي، الذي يُعرف بـ"أبو بشار"، تعرَّض للخداع من قِبل أحد الأشخاص في مطار شاه جلال الدولي عند سفره إلى السعودية، ووضع المواد المخدرة في حقيبته مدعيًا أنها "مخلل".

وقال وزير الخارجية البنجلاديشي "أبو الكلام عبدالمؤمن" في تصريحات صحفية: "القضاء السعودي مستقل للغاية، ولا يمكن التأثير عليه، ويعملون على أساس الأدلة والبراهين، وفي حال كان هناك أي دليل جديد يمكن طرحه سنُقدِّمه بعد التحقُّق والتأكد منه".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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