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ارتفعت أسعار الذهب، مساء اليوم الأربعاء، 6 أكتوبر 2021، مع نهاية التداول، بسبب تراجع الدولار واختفاء شهية المخاطرة لدى المستثمرين، وكان سعر الذهب عالميا شهد انخفاضا، صباح اليوم ولكنه مالبث أن قاوم وارتفع في نهاية اليوم، بينما شهد سعر الذهب في مصر، ارتفاعا ملحوظا، مساء اليوم، في استجابة للارتفاع العالمى، وتراوح سعر الذهب عيار 21 ما بين 772 و774 جنيهًا.

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب محليا وعالميا، يوميا، للتيسير على راغبى الشراء أو البيع من المواطنين والمستثمرين، لتحديد احتياجاتهم قبل الشراء سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر مساء اليوم أسعار الذهب في محال الصاغة، حيث تراوح الذهب عيار 24 قيراطا من 882 إلى 884 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا من 772 إلى 774 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 من 662 إلى 664 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 7% إلى 10%، حسب نوع العيار، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6176 إلى 6192 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، مساء اليوم، نتيجة لعزوف المستثمرين عن المخاطرة والإتجاه نحو الملاذ الآمن مع تزايد المخاوف من اتجاه الفيدرالى الأمريكى لتقليص التحفيز الاقتصادى، وكان سعر الذهب انخفض حتى صدور بيانات التوظيف غير الزراعى الأمريكى والتى جاءت ايجابية بتسجيل 568 ألف وظيفة وكان المتوقع إضافة 425 ألف وظيفة، مما تسبب في حدوث انخفاض جديد للذهب ولكن مع صدور قرار مجلس الشيوخ بتأجيل التصويت على تعليق سقف الدين الأمريكى اندفع الذهب لأعلى معوضا الخسائر التي حققها في الصباح، وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الدورة الأسيوية بنسبة 0.13%، بينما ارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.12% .

ارتفعت اسعار الذهب في أسواق المال، مساء اليوم، بشكل، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 779.34 جنيها وكان في الصباح، 774.18 جنيه،ا وسجل عيار 24، 890.68 جنيها، وكان في الصباح، 884.78 جنيها، وسجل عيار 18، 668.01 جنيها، وكان في الصباح، 663.59 جنيها، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،764.71 $، وكانت في الصباح، 1,751.54 $ .

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