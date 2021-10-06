إرهاب الحوثيين يتجاوز الدواعش

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طالب عدد من المسؤولين اليمنيين والحقوقيين بحفظ حقوق اليمنيين، ووضع عقوبات بحق كافة الانتهاكات التي طالت اليمنيين من جانب الانقلابيين الحوثيين، والتحرك بشكل عاجل لتسجيل وتدوين كافة الجرائم العبثية التي مارستها العصابات الإرهابية ضد المدنيين، وقالوا: إن ما قام به الحوثيون خلال سبع سنوات من انتهاكات لا يختلف عن الأعمال التي تمارسها عصابات القاعدة وداعش على مدار سنوات طويلة.

عقوبات دولية

قال المطالبون: بما أن هناك عقوبات دولية تنتظر عناصر القاعدة وداعش، فإنه من الأجدر أن تكون هناك عقوبات ضد عصابات الإرهاب الحوثي في اليمن، خاصة وأن كل الممارسات التي مارسها قادة وعناصر الحوثيين متوافقة بل وتزيد عن أعمال عصابات القاعدة وداعش، وشملت تفجير منازل على أهلها وساكنيها، وقصف أحياء مدنية، وقتل أبرياء مدنيين، وتجنيد أطفال، وزراعة ألغام أرضية بمواقع مدنية وداخل أحياء سكنية، واعتقالات قسرية شملت صحفيين وأصحاب الراي، وقتل جماعي للمعارضين لسياسات الحوثيين، وعمليات خطف وإعدام، إضافة إلى قيام الحوثيين بتصفيات كبيرة تحت مسميات عملاء وخونة وغير ذلك من المسميات التي يصطنعها الحوثيون لتصفية وقتل خصومهم، وطالبوا باتخاذ قرار فوري تجاههم بدلا من التماهي معهم واعتبار ما يحدث من تجاهل وغض طرف هو دعم وتشجيع وموافقة على كافة أعمال الحوثيين الإجرامية، التي ربما لن تتوقف في الداخل اليمني، وسيصبح العالم متجرعا لتلك الانتهاكات الإجرامية.

انتهاكات عنصرية

من جانبه طالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، ومركز حقي لدعم الحقوق والحريات، فريق الخبراء الدوليين والإقليميين بالتحقيق في الجرائم والانتهاكات العنصرية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق المدنيين، من أجل ضمان إنصاف الضحايا وعدم إفلات المجرمين من العقاب.

جاء ذلك في بيان المنظمات غير الحكومية في دورة الانعقاد الحالية رقم 48 لمجلس حقوق الإنسان المودع في البند التاسع المتعلق بالعنصرية.

مخالفات جسيمة

أوضح رئيس مركز حقي المستشار هاني الأسودي، أن الميليشيا عذبت بشدة 9 مدنيين قبل إعدامهم مما أسفر عن مقتل أحدهم تحت التعذيب وإصابة قاصر بالشلل أثناء محاكمة صورية مغلقة شابتها مخالفات جسيمة لقواعد المحاكمة العادلة. مبينا أن عمليات الإعدام هذه تعد تمييزاً عنصرياً ضد أفراد ينتمون إلى منطقة تهامة، التي تسيطر الميليشيا على جزء كبير منها.

وتطرق الأسودي للانتهاكات التي مارستها الميليشيا خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى قيام الميليشيا المدعومة من إيران، بتغيير العديد من المناهج الدراسية، من خلال محو قيم المساواة، وتكريس الأفكار العنصرية القائمة على التفضيل العرقي لعائلات دوائر القيادات الحوثية.

جرائم وانتهاكات حوثية

تفجير منازل على أهلها وساكنيها

قصف أحياء مدنية وقتل أبرياء مدنيين

تجنيد أطفال وزراعة ألغام أرضية بمواقع مدنية وداخل أحياء سكنية

اعتقالات قسرية شملت صحفيين وأصحاب رأي

قتل جماعي للمعارضين لسياسات الحوثيين وعمليات خطف وإعدام

تغيير المناهج الدراسية لمحو قيم المساواة

تكريس الأفكار العنصرية القائمة على التفضيل العرقي لعائلات دوائر القيادات الحوثية