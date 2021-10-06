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: تحية لجيل أكتوبر العظيم ولروح القائد الملهم رجل الحرب والسلام الرئيس السادات

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السيسي: تحية لجيل أكتوبر العظيم ولروح القائد الملهم رجل الحرب والسلام الرئيس السادات : تحية لجيل أكتوبر العظيم ولروح القائد الملهم رجل الحرب والسلام الرئيس السادات

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وجه الرئيس عبدالفتاح في الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، التحية والتقدير والاعتزاز «لقواتنا المسلحة الباسلة التي أعادت إلى الأمة كلها الثقة بنفسها، وأثبتت في ذلك النصر، قدرة المصريين على إنجاز عمل عسكري يتجاوز المستحيل، تم تنفيذه بدقة في الإعداد والتخطيط، وبسالة في الأداء تجسد أسمى المعاني في حب أبناء هذا الشعب للوطن واستعدادهم الدائم لبذل الروح دفاعا عن ترابه».

كما وجه، في حسابه على «فيس بوك»، مساء الأربعاء: «تحية لشهدائنا الأبرار ولجيل أكتوبر العظيم، ولروح القائد الملهم رجل الحرب والسلام ابن البار الرئيس الراحل أنور السادات الذي اتخذ قرار الحرب وتحمل تبعاته بشجاعة الأبطال وعزيمة الرجال».

المصرى اليوم

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