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Aquaponics لإنتاج 100 طن فراولة سنويا

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Aquaponics لإنتاج 100 طن فراولة سنويا Aquaponics لإنتاج 100 طن فراولة سنويا
قدر الخبير الزراعي في مشروع الريف الحساوي صالح الماجد، إجمالي إنتاج المشروع سنوياً بـ100 طن من الفراولة ومشتقاته كالمربى والعصائر والمثلجات، موضحاً أن بداية قطف الثمار من المحمية خلال الـ45 يوماً المقبلة، ويضم المشروع 100 ألف شتلة.

وأوضح الماجد، أن المحمية، تعمل بنظام «الأكوابونيكس»، ويجاورها مزرعة للأسماك لتحقيق مفهوم الاقتصاد الزراعي في ترشيد استهلاك المياه وإعادة تدويرها بالأنظمة الحديثة.

وأكد الخبير بالشأن الزراعي في نظام الأكوابونيكس حسين الحجي، أن هذا النظام يجمع إنتاج المحاصيل الزراعية والأسماك «المزرعة المتكاملة»، وفيها يتم ترشيد كميات مياه الري الزراعي من دون تربة في مكان مغلق، علاوة على التنوع في الإنتاج الزراعي للمحاصيل، وإنتاج الأسماك، مشيراً إلى أن هذا النظام هو التوجه العالمي في استدامة الأمن الغذائي في استخدام التقنيات المتطورة، متوقعاً أن تشهد واحة الأحساء الزراعية توسعاً كبيراً في هذه التقنية، لإنتاج محاصيل زراعية أحسائية كثيرة. وأضاف أن فكرة النظام تتمثل في تغذية الأسماك، لكي تتكاثر بالاستزراع السمكي، والاستفادة من مخلفات الأسماك، حيث يتولى النبات امتصاص هذه العناصر، وتنظيف المياه ثم تعود مرة أخرى إلى الأسماك، وبالتالي خلو المحاصيل من الكيمياويات، فهو نظام صديق للبيئة.

ما هو Aquaponics؟

الزراعة المائية النباتية الحيوانية

تجمع بين تربية الأحياء المائية التقليدية والزراعة في بيئة تكافلية

يتم تغذية نظام الزراعة المائية بالمياه المقبلة من نظام تربية الأحياء المائية

تحوي الزراعة المائية مخلفات الأسماك المرباة في النظام

يستفاد من البقايا العضوية الناتجة من بقايا الغذاء

تتحلل المنتجات الثانوية بواسطة البكتيريا إلى النترات والنتريت

يتم استخدامها من قبل النباتات كمواد غذائية وأسمدة


الوطن السعودية

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