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مدير "تقني عسير" يفتتح مركز الاختبارات الدولية بالكلية التقنية للبنين بأبها

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يُعدُّ المركز الوحيد بالمنطقة الجنوبية ويقدِّم خدماته للجميع بأحدث التجهيزات

مدير

افتتح المدير العام للتدريب التقني والمهني في منطقة عسير، الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، اليوم الأربعاء مركز الاختبارات الدولية بالكلية التقنية للبنين بأبها، وذلك بحضور عميد الكلية المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان، ووكلائها ورؤساء الأقسام والمشرفين.

وبعد قص الشريط تجوَّل الحضور في أقسام المركز، واطلعوا على جميع مرافقه وإمكاناته المميزة.

وتفصيلاً، أكد عميد الكلية أن هذا المركز هو الوحيد على مستوى المنطقة الجنوبية، ويقدم خدماته للبنين والبنات بأحدث المواصفات والتجهيزات.

وقدم "آل زيدان" شكره وتقديره للمدير العام لتقني عسير على تفضُّله بافتتاح المركز، ولجميع المشرفين على المركز لما قدموه من جهود كبيرة.. مبينًا أن هذا المركز سيكون له دور كبير جدًّا في تسهيل إجراءات القبول في العديد من الدراسات العليا داخل وخارج .

ومن جانبه، أوضح المشرف العام على المركز رئيس مركز اللغة الإنجليزية بالكلية التقنية بأبها علي القحطاني أن المركز يقدم مجموعة من الاختبارات الدولية المتعلقة بالشهادات الاحترافية، منها اختبارات ETS، وتشمل اختبار TOEFL - GRE – PRAXIS، واختبارات Certiport، وتتضمن اختبارات الشهادات الاحترافية لأكاديميات مايكروسوفت وأدوبي، واختبار IC3، واختبارات متعلقة بالمحاسبة.

ويشتمل المركز على اختبارات Person Vue التي تتكون من مجموعة شاملة من الاختبارات المتعلقة بالمجالات التقنية والطبية والعسكرية. كما يقدم المركز اختبارات CIT الخاصة بتقنية المعلومات.

وأشار "القحطاني" إلى أن هذا المركز يتبع مركز التدريب الإلكتروني بالكلية.

مدير

مدير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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