"العنزي" و"الشهراني" يستعرضان سير العمل بسجن شرورة

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ناقشا الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء وأهداف لجنة العفو

التقى محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي بمكتبه بالمحافظة مدير سجون منطقة نجران العميد محمد بن سيف الشهراني، وذلك بحضور النقيب عبدالرحمن بن يحيى الشديدي مدير شعبة سجن شرورة.

وقد تم استعراض سير العمل بسجن شرورة ولجنة العفو ومناقشة ما يختص بمتابعة السجناء والاهتمام بقضاياهم وكذلك ما يتعلق بالخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية والدورات التأهيلية والبرامج التدريبية للنزلاء، إضافة إلى الأنشطة الثقافية التي تُسهم في إعادة تأهيل السجناء.

وشدد المحافظ أن توجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير نجران وسمو نائبه على أهمية التعاون بين السجون والجهات ذات العلاقة.

وفي نهاية اللقاء قدم العميد الشهراني الشكر للمحافظ على ما تلقاه من تعاون لما فيه الصالح العام.