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محافظ دمياط تشارك في حوار اشبيلية حول إنشاء مدن قادرة على الصمود (صور)

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محافظ دمياط تشارك في حوار اشبيلية حول إنشاء مدن قادرة على الصمود (صور) محافظ دمياط تشارك في حوار اشبيلية حول إنشاء مدن قادرة على الصمود (صور)

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شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأربعاء، في حوار اشبيلية حول انشاء مدن قادرة على الصمود والذى جاء على هامش المنتدى العالمى الثالث للحكومات المحلية «الحضرى الأول لأسبانيا»، حيث تنظمه الأمم المتحدة لتحالف الحضارات (UNAOC)، باشبيلية في الفترة من ٥ إلى ٧ أكتوبر.

وجاءت جلسة الحوار بحضور ميغيل إنخيل موراتينوس الممثل السامى للأمم المتحدة لتحالف الحضارات وخوان اسباداس عمدة اشبيلية وجيل بو عمدة ولاية كورنيوڤ بفرنسا، ورؤساء البلديات وقادة الحكومات المحلية ببعض المدن حول العالم.

وذكرت «المحافظ» إلى أنه تم خلال الحوار تسليط الضوء حول افضل المعلومات والممارسات والدروس المستفادة من تفشى جائحة كورونا، فضلاً عن عرض اهم المحاور والحاجات الملحة لجعل المدن أكثر مرونة على النحو الذي حدده الهدف ١١من أهداف التنمية المستدامة والهدف ١٦ من خطة الأمم المتحدة لعام ٢٠٣٠، فقد ابرزت الأزمة عن سُبل تعزيز المحاور السكانية الأكثر مرونة.

وفى هذا السياق،، قدمت «الدكتورة منال عوض» خلال الحوار عرضًا تضمن اهم الجهود التي حققتها محافظة دمياط لمجابهة تداعيات جائحة كورونا، خاصة مع ما تشكله من أزمة صحية عالمية في طابعها الأول، إلا أنها تُعد أزمة لها عدة تأثيرات على النواحى الاجتماعية والاقتصادية، لذا فقد عكفت المحافظة على وضع حلول أساسية لتلك الأزمة، جاء أبرزها تنفيذ عدة مبادرات لتمكين المرأة على المستوى الاقتصادى وإنشاء اول مدينة صديقة للنساء للعمل على تحقيق ذلك الهدف .

و في ختام جلسة الحوار اهدت «الدكتورة منال عوض» درع محافظة دمياط إلى خوان إسباداس عمدة اشبيلية تقديرًا لما حققته المدينة تحت قيادته لاستضافة هذا المنتدى العالمى الهام.

والجدير بالذكر أن محافظ دمياط قد تلقت في وقت سابق دعوة من الممثل السامى للأمم المتحدة لتحالف الحضارات وعمدة اشبيلية، للمشاركة في جلسات المنتدى والذى بدأت فعالياته أمس بتكريم الدكتورة منال عوض ضمن أهم الشخصيات التي حققت تقدم بارز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة.

المصرى اليوم

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