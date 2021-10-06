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خطة عمل شاملة لتطوير موقع جامعة قناة السويس

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خطة عمل شاملة لتطوير موقع جامعة قناة السويس خطة عمل شاملة لتطوير موقع جامعة قناة السويس

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أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس سعي الجامعة مع بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢ إلى تطوير وتحديث موقعها بما يتناسب مع أهداف الجامعة وخطتها الإستراتيجية.

وفى سياق متصل، قامت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الأربعاء، بعقد اجتماع، لبحث تنفيذ هذا الأمر، مشيرة إلى أن تطوير الموقع الإلكتروني للعامه يهدف إلى إعطاء رؤية واضحه عن كافة قطاعات الجامعة للمشاهدين مع التسويق للبرامج المميزة والمهنية الجديدة بجميع الكليات.

وأوضحت هجرس أن التطوير يشهد عمل خطة تدريب تحول الجهاز الإداري ليكون على علم بشؤون ال IT .

المصرى اليوم

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