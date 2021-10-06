الرياض.. "كيان" وبنك التنمية ينفذان دورة "ابدأ مشروعك"

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بحضور "25" متدربة من مستفيدات الجمعية

أقيمت اليوم دورة " ابدأ مشروعك " التي قدمها بنك التنمية الاجتماعية بالتعاون مع جمعية كيان وقامت بالتدريب واجد العنزي عبر منصة زوم وذلك بحضور "25" متدربة من مستفيدات كيان، وذلك ضمن مشروع "ريادة الأعمال " وهو أحد مشاريع جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة التي تهدف إلى تمكين مستفيديها في عدد من المجالات وتنمية قدراتهم، ليصبحوا أفراداً فاعلين في المجتمع.



وتعد الدورة جزءاً من مشروع "ريادة الأعمال "الذي يتيح لأبناء كيان التدريب لإنشاء مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة بنجاح، وهو فرصة لتحقيق طموحاتهم بامتلاك مشاريعهم الخاصة، وذلك عبر حزمة من الخدمات التي تشمل تقييم السمات لتأهيلهم والمساعدة على تحديد فكرة مشروع ناجح والتدرب على مهارات العمل الحر، وقد ركزت المدربة واجد العنزي في الدورة على كيفية كتابة خطة عمل المشروع كاملة، وكتابة نبذة عن المشروع، والأهداف والغايات، والقيمة المضافة، ووصف المنتجات والخدمات، وملخص التوقعات المالية وقيمة الاستثمار ورأس المال. هذا وقد استفادت المتدربات كثيراً من هذه الدورة الهادفة.

فيما شكرت جمعية كيان للأيتام بنك التنمية الاجتماعية على تعاونه مع جمعية كيان بهدف التدريب والتأهيل في مشروع ريادة الأعمال، كما شكرت مسؤولة المشاريع بالجمعية الأستاذة إيمان الحمدان المدربة واجد العنزي على جهودها المباركة وعطائها الهادف، وتمنت للمستفيدات كل التوفيق والتميز في مشاريعهم المستقبلية.