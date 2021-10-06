بث مباشر الآن .. إيطاليا ضد إسبانيا بدون تقطيع في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يخوض المنتخب الإيطالي بطل أوروبا، مواجهة قوية في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية الأربعاء 6-- 10- 2021، أمام نظيره الإسباني الذي يخوض اللقاء بغيابات كثيرة، ولكن مع أمل بتحقيق نجاح قاري تحت قيادة المدرب لويس إنريكي.

يخوض المنتخب الإيطالي،بطل أوروبا، مواجهة قوية في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام نظيره الإسباني الذي يخوض اللقاء بغيابات كثيرة، ولكن مع أمل بتحقيق نجاح قاري تحت قيادة المدرب لويس إنريكي، وينطلق اللقاء عند الساعة التاسعة إلاربع بتوقيت القاهرة والعاشرة إلاربع بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والحادية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات- دبي- أبوظبي.

شبكة بين سبورتس القطرية تمتلك حصريا حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية، ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة إيطاليا وإسبانيا الذي يقام على أرض ملعب سان سيرو بتعليق عصام الشوالي على قناتي

وتخوض إسبانيا المباراة من دون داني كارفاخال وماركوس يورينتي على الجانب الأيمن وجوردي ألبا وخوسيه لويس جايا على الجانب الأيسر وقلب الدفاع سرخيو راموس، المصاب منذ عدة شهور، ولاعب الوسط راؤول ألبيول، الذي تعرض للإصابة مؤخرا ولا يعرف موعد عودته.

وتشهد قائمة إسبانيا عدة غيابات أخرى مهمة بداعي الإصابة، من بينها بيدري، لاعب وسط برشلونة الذي كان أبرز لاعب في تشكيلة إنريكي خلال منافسات اليورو، وكارلوس سولير، بالإضافة إلى سرخيو كاناليس وبرايس مينديز، الذي عانى من التواء في الكاحل قبل ساعات قليلة من انضمامه إلى معسكر المنتخب الوطني.

وهناك غيابات مهمة كذلك في خط هجوم لا روخا بسبب الإصابة، كألفارو موراتا وجيرارد مورينو. وابتسم الحظ آنذاك للمنتخب الإسباني واستطاع الوصول إلى نصف النهائي، ولكن هذا الحظ أدار له ظهره الآن، حيث سيخوض مباراة إيطاليا القادمة بنفس الهوية ولكن بأسماء مختلفة بسبب إصابة العديد من اللاعبين المهمين.

وفي تلك المباراة التي أُقيمت في 6 يوليو الماضي، قدمت إسبانيا أفضل أداء لها في البطولة، حيث أغلق اللاعبون المساحات على لاعبي الخصم، الذين تمركزوا في وسط ملعبهم، وتوغل بيدري بين الخطوط، وتسبب أولمو في خلخلة ثنائي قلب الدفاع (بونوتشي وكيلليني)، كما كان جوردي ألبا بمثابة شوكة في ظهر إيطاليا من الجانب الأيسر.

وتعد هذه الغيابات الثلاثة الأكثر تأثيرا على خطط لويس إنريكي. وفي مركز الظهير الأيسر يبدو أن سرخيو ريجيلون هو الحل الأمثل لدى مدرب لا روخا، وميكيل ميرينو في خط الوسط، كما أنه قد يراهن على جابي، لاعب وسط برشلونة البالغ من العمر 17 عاما، والذي يتمتع بقدر ضئيل من الخبرة التي حصل عليها من مشاركاته الماضية في مباريات فريقه.

ويعاني خط هجوم إسبانيا من غياب مهاجم صريح، وبالتالي فإن إنريكي قد يعول على بابلو سارابيا، الذي غاب عن مباراة نصف نهائي اليورو بسبب إصابته في مباراة ربع النهائي، في الخط الأمامي بجانب ميكيل أويارزابال وفيران توريس.