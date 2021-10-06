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"رينارد": أمامنا مباراة مهمة ونتطلع لدعم الجماهير لتجاوز اليابان

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"رينارد": أمامنا مباراة مهمة ونتطلع لدعم الجماهير لتجاوز اليابان "رينارد": أمامنا مباراة مهمة ونتطلع لدعم الجماهير لتجاوز اليابان
"كنوا" أكد أن المباراة بمثابة نهائي

تحدث المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "إيرڤي رينارد" في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الأربعاء، للحديث عن استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب اليابان ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال "رينارد" : "مباراة مهمة لكلا المنتخبين، ورائعة للعبة كرة القدم على المستوى الفني، سنلعب غداً أمام أفضل المنتخبات الآسيوية مما يجعل الدافع أكبر نحو تجاوز هذه المواجهة في ظل دعم الجماهير الغفيرة التي ستدعمنا غداً".

وعن غياب بعض الأسماء بداعي الإصابة قال : "هذا حال كرة القدم تفقد فيها أفضل اللاعبين، لكن يجب علينا أن نتعامل مع جميع الظروف بشكل مثالي يجعلنا في جاهزية كاملة لخوض جميع المباريات بنفس الأداء والدافعية".

وعن مدى تأثير الفوز الأخير الذي جمع المنتخبين في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية قال: "إشارات تاريخية مهمة لكن كل فترة تختلف عن الأخرى، لذا يجب علينا أن نكون بتركيز عال لهذه المباراة بشكل خاص والتصفيات بشكل عام، فهدفنا هو الوصول إلى 2022 "

وأضاف "إيرڤي رينارد" قائلاً: " تصفيات كأس العالم تعتمد على نتائجنا في جميع المباريات وليس على نتيجة مباراة واحدة، لذلك الاستمرارية مهمة لنا من أجل تحقيق هدفنا".

من جانبه تحدث لاعب الأخضر "محمد كنو" عن المواجهة قائلاً: "مباراة تشكل لنا أهمية كبيرة فسنلعب هذه المباراة بمثابة نهائي، لذا يجب علينا أن نكون بتركيز عال وانضباطية داخل أرضية الملعب".


وأكد "كنو "على أهمية دعم الجماهير وقال: "الجمهور هو اللاعب رقم واحد فدعم جماهير الوطن سيمكننا من تحقيق هدفنا وإسعاده بنتيجة المباراة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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