«على طريقة ريا وسكينة».. التحقيق مع تشكيل نسائي بتهمة سرقة السيدات في الإسكندرية

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كشفت التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل نسائي بتهمة سرقة المشغولات الذهبية للسيدات في الإسكندرية بالإكراه، وقررت النيابة العامة حبسهن 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية استكمال التحريات في الواقعة.

كان مقطع فيديو متداول على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يكشف قيام مجموعة السيدات يستقلن سيارة ويقمن بسرقة المشغولات الذهبية لإحدى السيدات في منطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هويتهن والقبض عليهن أثناء محاولتهن سرقة المشغولات الذهبية سيدة في إحدي شوارع الإسكندرية، وبالفحص البلاغات السرقات في المنطقة تبين أن بان سبق وتحرير محاضر بقسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية بالسرقات بنفس الطريق.

تم ضبط السيارة العصابة النسائية المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهن اعترفن بارتكابهن تلك جرائم السرقات على النحو المشار إليه، وتم جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين.