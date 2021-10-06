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استقبل الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الأربعاء، وفدًا من اتحاد الجامعات الأفريقية؛ لبحث سبل تفعيل شبكة «بان أفريكا».

وأكد «الغندور» في بيان، الأربعاء، أن جامعة الإسكندرية تمتلك بنية تحتية تكنولوجية قوية تضمن نجاح المشروع واستمراره بشكل جيد، لافتًا إلى أن تفعيل تلك الشبكة يساهم في تسخير التكنولوجيات الحديثة في خدمة العملية التعليمية على مستوى القارة الإفريقية، ورفع جودة التعليم العالي في القارة.

وأشار الغندور إلى أن بحث تفعيل الشبكة مرة أخرى يأتي في إطار حرص جامعة الإسكندرية على الحفاظ على علاقات مصر مع الدولة الإفريقية وتوطيد كافة سبل التعاون مع دول الجوار، لاسيما في المجالات التكنولوجية الحديثة الخاصة بإدارة المستشفيات، وتقديم خدمات طبية أون لاين.

وقام الوفد بزيارة ميدانية لكليتي الطب والتجارة بجامعة الإسكندرية، والكشف على البنية التحتية الإلكترونية لجامعة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن الشبكة الإلكترونية الأفريقية«بان أفريكا» تضم 48 دولة أفريقية، وتشارك مصر فيها من خلال جامعة الإسكندرية في كليتي الطب والتجارة.



تضم 48 دولة أفريقية .. وفد إتحاد الجامعات الأفريقية يزور جامعة الاسكندرية لبحث سبل تفعيل شبكة بان أفريكا (صور)

تضم 48 دولة أفريقية .. وفد إتحاد الجامعات الأفريقية يزور جامعة الاسكندرية لبحث سبل تفعيل شبكة بان أفريكا (صور)

تضم 48 دولة أفريقية .. وفد إتحاد الجامعات الأفريقية يزور جامعة الاسكندرية لبحث سبل تفعيل شبكة بان أفريكا (صور)

تضم 48 دولة أفريقية .. وفد إتحاد الجامعات الأفريقية يزور جامعة الاسكندرية لبحث سبل تفعيل شبكة بان أفريكا (صور)