★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

روى اللواء ثروت النصيري، أحد أبطال نصر أكتوبر 1973، ذكرياته مع نصر 6 أكتوبر المجيد وكيف استطاعت مصر تحويل النكسة إلى انتصار عظيم.

وقال خلال حديثه مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست ستات»، والمذاع على قناة صدى البلد: «كل السلبيات التي تمت في 1967 تحولت إلى إيجابيات في 6 أكتوبر 1973، وتحول الإنكسار إلى إنتصار، وأسوء هزيمة صنعت أعظم إنتصار وهذا مجمل الحديث».

وأضاف: «إذا تذكرنا عندما تنحى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في اليوم الثامن وخروج الملايين في اليومين التاسع والعاشر يطالبونه بالعودة واستمرار المسيرة وبناء الجيش».

وأوضح اللواء ثروت النصيري، أن الشعب المصري هزم الهزيمة بالخروج لدعم الزعيم عبدالناصر، وأن الزعيم عبدالناصر استجاب لإرادة الشعب وبدء أن يعين قيادات من أهل الكفاءة، وعين الفريق أول محمد فوزي والفريق عبدالمنعم رياض وبدء في إعداد جيش جديد.

وواصل: «تم بناء الجيش الثاني والجيش الثالث، وقيادة جديدة (الدفاع الجوي) وبدءت العجلة تدور وأثبتنا للعالم كله أن الجيش الذي حارب 67 ظُلم ولم يأخذ فرصته في القتال».

وذكر أنه «بعد ثلاثة أسابيع من النكسة، كانت هناك معركة رأس العش في 1 يوليو 1967، استطاعت الصاعقة أن تصد سرية دبابات معادية للعدو، وفي يوم 21 أكتوبر في نفس العام تم تدمير المدمرة إيلات وهي أكبر مدمرة في إسرائيل».