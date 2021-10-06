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يخوض المنتخب العراقي مباراة مهمة ومفصلية في مساره ضمن تصفيات كأس العالم 2022 في قطر، حيث سيواجه الخميس 7- 10- 2021 منتخب لبنان في ثالث جولات التصفيات المونديالية.

ينطلق اللقاء بين منتخبي العراق ولبنان عند الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة – مصر، والخامسة والنصف بتوقيت- مكة المكرمة السعودية، والسادسة والنصف بتوقيت الإمارات – أبوظبي – الإمارات.

الظروف التي يمر بها المنتخب وكثير من الأمور ستكون مهمة جدا في تفاصيل المواجهة المرتقبة. عصفت الإصابات بالمنتخب العراقي وتعد التحدي الأكبر للجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي ادفوكات، فغياب مجموعة كبيرة بسبب الإصابات سيضع الجهاز الفني أمام خيارات محدودة في ظل غياب مهند على ميمي وسعد ناطق وضرغام إسماعيل وريبين سولاقا.

يضاف لهم عدم جاهزية على عدنان وشكوك حول جاهزية بشار رسن، بخلاف غياب احمد إبراهيم بداعي الإيقاف. وسوف تكون تلك الغيابات مؤثرة بلا شك، رغم استدعاء عدد من اللاعبين الجدد.