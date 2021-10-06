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منتخب الإمارات ضد إيران بث مباشر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022

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منتخب الإمارات ضد إيران بث مباشر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 منتخب الإمارات ضد إيران بث مباشر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022

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يخوض منتخب الإمارات الأول مساء الخميس 7- 10- 2021، مواجهة قوية أمام إيران، بالجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات 2022، وذلك على زعبيل بنادي الوصل بدبي، لحساب المجموعة الأولى، والتي تضم إلى جانبهما منتخبات كوريا الجنوبية، لبنان، العراق وسوريا.

ينطلق اللقاء عند الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة - ، والثامنة إلاربع بتوقيت مكة المكرمة - ، والتاسعة إلا ربع بتوقيت الإمارات - أبو ظبي - دبي.

ويبحث منتخب الإمارات، من خلال هذه المواجهة عن فوزه الأول في المجموعة، بعد تعادله في أول مباراتين أمام كل من لبنان وسوريا، ليحصد نقطتين، ويحتل المركز الثالث في المجموعة، فيما يتصدر منافسه الإيراني الترتيب برصيد 6 نقاط.

ويتعين على "الأبيض" الإماراتي، تحقيق نتيجة إيجابية للإبقاء على حظوظه في المنافسة على بطاقات التأهل لنهائيات المونديال، خاصة وأن المباراة هي الثانية للمنتخب على أرضه ووسط جماهيره.

وبالنظر إلى موقف المجموعة، نجد أن منتخب الإمارات، لا تزال أمامه الفرصة لتحقيق هدفه، حيث تبقت 8 مباريات لكل منتخب، وأكمل "الأبيض" إعداده لهذه المباراة المهمة، من خلال معسكره المغلق.

فيما درس الجهاز الفني للمنتخب الإماراتي، بقيادة المدرب الهولندي فان مارفيك، الفريق الإيراني، وذلك من خلال مشاهدة عدة تسجيلات حديثة لآخر مبارياته، لاكتشاف مواطن الضعف والقوة، والتعرف على طريقة لعب المنافس، ووضع الاستراتيجية المناسبة التي تمكن الأبيض من تحقيق النتيجة المطلوبة.

ويترقب نجوم الإمارات مساندة كبيرة من قبل جماهير كرة القدم الإماراتية، بعدما تم رفع نسبة الحضور إلى 80% من سعة الستاد، فيما تم الاتفاق خلال الاجتماع الفني للمباراة، وعبر تقنية الاتصال المرئي، أن يرتدي منتخب الإمارات، الزي الأبيض الكامل، فيما يلعب الإيراني بالزي الأحمر الكامل.

المصرى اليوم

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