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وزير الرياضة ومحافظ القاهرة والمستشار العسكري يشهدون احتفالات ذكري نصر أكتوبر

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وزير الرياضة ومحافظ القاهرة والمستشار العسكري يشهدون احتفالات ذكري نصر أكتوبر وزير الرياضة ومحافظ القاهرة والمستشار العسكري يشهدون احتفالات ذكري نصر أكتوبر

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شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، والعميد أشرف السعدني المستشار العسكري لمحافظة القاهرة؛ أحتفالية وزارة الشباب والرياضة بذكري نصر أكتوبر المجيد .

أقيمت الإحتفالية بممشى أهل على ضفاف نهر النيل وهي الفاعليات الأولي من نوعها التي تقام عليه ، والتي تنظمها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية(الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ، بحضور أشرف محمود رئيس الإتحاد المصري للثقافة الرياضية ، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة .

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن سعادته لحضور احتفالية أكتوبر علي ممشي أهل مصر، مؤكداً أننا نعيش روح أكتوبر دائماً ، ونستمد منها الوطنية والعزة وروح البناء في مختلف المجالات ، فهي انتصاراَ ملهماً لتنمية شاملة والعمل لإعلاء شأن الوطن .

وقال وزير الشباب والرياضة : " نتوجه بأسمي عبارات الفخر والتقدير لقائد مسيرة التنمية، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى وضع سيناء فى مكانتها الصحيحة ، مضيفاً أن ذكري نصر أكتوبر ملحمة وطنية تشهد على بسالة قواتنا المسلحة ليذكرها العالم أجمع، الذى شهد على قدرة مصر ، ونتوجه أيضاً بتحية إجلال واعتزاز لشهداء وأبطال القوات المسلحة، أبناء الشعب المصري البواسل، الذين ضحوا بدمائهم لتروي تراب سيناء المقدس ".

وفي سياق آخر ، جدد الدكتور أشرف صبحي تأكيده بأن الوزارة تسعي دائماً الفعاليات والأنشطة في مختلف المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ، مبدياً سعادته بالتطوير الذى ظهر علي كورنيش النيل وأصبح يضاهى أفضل مناطق التنزه في العالم .

وشهد الحفل تكريم اسماء مجموعة من الشهداء ومنهم ؛ رائد محمد أحمد محمد ، نقيب محمود أبو المجد ، رائد وائل محمد كمال ، رائد محمد أحمد غنيم ، رائد مصطفي يسري عميرة ، نقيب محمود احمد ابو العز .

وتضمنت الإحتفالية التي أقيمت علي ضفاف النيل وبمشاركة500 مشارك أبناء مراكز شباب القاهرة ؛ بانوراما بممشى اهل مصر ، لوحة فنية شاملة ، عروض فنية بالمراكب النيلية والالعاب المائية والتى تتزين بعلم مصر حاملة لافتات الترحيب و التهنئة بهذه الذكرى المجيدة فى ،واحتفالية فنية حاملة معانى ورسائل من مصر الامن والأمان والسلام والعزة والفخر بمصريتنا ، بالإضافة إلى عرض أطفال في حب مصر ، وعرض لفريق النسور التابع للوزارة ، وأغنية خاصة مهداة من الإتحاد المصري للثقافة الرياضية بعنوان " هلت روايح أكتوبر " ، واخُتتمت بعرض فرعوني لشباب مصر .

المصرى اليوم

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