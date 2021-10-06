أخبار عاجلة

"البيئة": استقبال 12 ألف طلب إلكتروني لترقيم قرابة 213 ألف رأس من الإبل -
"الموارد البشرية" بالقصيم تسترد حقوقًا متأخرة للعاملين بـ4520914 ريالًا -
التحالف: تدمير زورقين مفخخين يتبعان الميليشيا الحوثية وإحباط تنفيذ هجوم وشيك -
"المواصفات والمقاييس" تنظّم ملتقاها الخامس.. الإثنين المقبل -
وزير الاستثمار: 6.4 تريليون ريال مستهدف الناتج المحلي للمملكة -
رئيس مصلحة الضرائب: البنوك انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية كمتلقية للفواتير -
عصابة ريا وسكينة الإسكندرية يتم ضبها بالقاهرة -
«التعليم» توقع اتفاقية مع ناشيونال جيوجرافيك لوضع مناهج الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي -
الجيزة ترفع 200 طن مخلفات ورتش بحدائق الاهرام -
اجتماع وزاري لبحث كيفية التحول نحو الاقتصاد الأخضر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ناقد فني: الجماعات المتطرفة شككت في نصر أكتوبر لضرب الوطنية

Print
ناقد فني: الجماعات المتطرفة شككت في نصر أكتوبر لضرب الوطنية ناقد فني: الجماعات المتطرفة شككت في نصر أكتوبر لضرب الوطنية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الناقد الفني رامي المتولي، إن الجيل الذي ولد في السبعينات والثمانيات تأثر بحرب أكتوبر بشكل كبير، خاصة مع استضافة التلفاز الكثير من الضباط الذين شاركوا في الحرب.

وتابع "المتولي"، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء،: "مع مرور الوقت ودخول الألفية الجديدة وانتشار الإنترنت، بدأ ينخفض وعي الجيل الجديد بحرب السادس من أكتوبر.

ولفت إلى ان بعض الجماعات المتطرفة قامت بالترويج إلى حرب أكتوبر بان لم يكن نصر كبير، وخلافه في إطار زعزعة النشأ الجديد بجيشه، وضرب الوطنية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«البيطريين» تجتمع لوضع آليات الحفاظ على أصول النقابة

«البيطريين» تجتمع لوضع آليات الحفاظ على أصول النقابة

ضبط كمية من مخدر الحشيش وسلاح نارى بحوزة عاطل بالمعصرة

ضبط كمية من مخدر الحشيش وسلاح نارى بحوزة عاطل بالمعصرة

مترو الأنفاق يفتتح منفذ جديد للاشتراكات في جامعة حلوان

مترو الأنفاق يفتتح منفذ جديد للاشتراكات في جامعة حلوان

«خارجية الشيوخ»: قمة «فيشجراد» نجاح جديد فى ملف العلاقات الخارجية

«خارجية الشيوخ»: قمة «فيشجراد» نجاح جديد فى ملف العلاقات الخارجية