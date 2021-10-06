ناقد فني: الجماعات المتطرفة شككت في نصر أكتوبر لضرب الوطنية

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قال الناقد الفني رامي المتولي، إن الجيل الذي ولد في السبعينات والثمانيات تأثر بحرب أكتوبر بشكل كبير، خاصة مع استضافة التلفاز الكثير من الضباط الذين شاركوا في الحرب.

وتابع "المتولي"، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء،: "مع مرور الوقت ودخول الألفية الجديدة وانتشار الإنترنت، بدأ ينخفض وعي الجيل الجديد بحرب السادس من أكتوبر.

ولفت إلى ان بعض الجماعات المتطرفة قامت بالترويج إلى حرب أكتوبر بان لم يكن نصر كبير، وخلافه في إطار زعزعة النشأ الجديد بجيشه، وضرب الوطنية.