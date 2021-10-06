«الوضع مقلق للغاية».. بريطانيا تعاني من تراجع مبيعات السيارات غير مسبوق منذ 1999

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كشفت الأرقام الجديدة، الصادرة عن جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية، أن مبيعات السيارات الجديدة هناك تراجعت بنسبة 34.4٪ على أساس سنوي في سبتمبر، وهو أحد أكثر الشهور ازدحامًا في هذه الصناعة تحديدًا، لذلك يعتبر التراجع كارثة تصيب سوق السيارات البريطاني.

تم تسجيل 214،312 سيارة جديدة فقط الشهر الماضي، وهو أقل إجمالي لشهر سبتمبر منذ عام 1999، والانخفاض بنسبة 44.7٪ عن متوسط ​​10 سنوات لشهر سبتمبر.

في حين، وصل إجمالي عدد السيارات المسجلة في سبتمبر الماضي 328 ألف سيارة جديدة، وهو أدنى مستوى لها منذ 22 عامًا، بفعل انتشار جائحة «كورونا» وإغلاق المصانع الذي تسبب في تقليص الإنتاج ببريطانيا العام الماضي، وفقًا للموقع البريطاني الإخباري «autocar».

ويرجع التراجع في صناعة السيارات أيضًا إلى النقص المستمر للرقائق الإلكترونية، الذي أدى إلى اختناق إنتاج السيارات على مستوى العالم، مما ترك العديد من المصانع عاطلة عن العمل لعدة أشهر وأطال فترات انتظار السيارات الجديدة لعدة أشهر.

ومع ذلك، يستمر ارتفاع شعبية السيارات التي تعمل بالوقود البديل، حيث تم تسجيل حوالي 32721 السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات في سبتمبر، وهو أقل بنسبة 5850 فقط مما تم تسجيله في عام 2019 بأكمله، تصل الحصة السوقية للقطاع إلى 15.2٪.

في المقابل، كان الشهر الماضي قويًا نسبيًا بالنسبة للسيارات الهجينة التي تعمل بالكهرباء، والتي تطالب الآن بحصة سوقية تبلغ 6.4٪، بزيادة 11.5٪ عن حصة عام 2020، مما يعني أن حوالي 6.4٪ من السيارات المسجلة الشهر الماضي يمكن تشغيلها مع إيقاف تشغيل المحرك. في حين، انخفض الطلب من مشتريين السيارات الخاصة بنسبة 25.3٪، حيث تم شراء 120،560 سيارة فقط من قبل الأفراد، لكن انخفاض مبيعات السيارات بنسبة 43.1٪ كان له التأثير الأكبر على أرقام سبتمبر.

وصف مايك هاوز، الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي وتجار السيارات وهي الرابطة التجارية لصناعة السيارات في المملكة المتحدة، الوضع الحالي في السيارات بأنه «مخيب للآمال بشدة» لكنه أشاد بجهود الشركات المصنعة التي «تتخذ كل إجراء ممكن للحفاظ على عمليات التسليم ويمكن للعملاء توقع عروض جذابة على مجموعة من المركبات الجديدة».

وأضاف: «على الرغم من هذه التحديات، فإن الإقبال الصاروخي للسيارات الإضافية، وخاصة السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، يوضح الطلب المتزايد على هذه التقنيات الجديدة».

«ومع ذلك، لتلبية طموحاتنا الجماعية لإزالة الكربون، نحتاج إلى ضمان أن يتمكن جميع السائقين من إجراء التبديل- وليس فقط أولئك الذين لديهم مداخل خاصة- تتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية العامة لإعادة الشحن. يجب أن يواكب بدء تطبيق نقطة الشحن التسارع في تسجيلات المركبات الإضافية».

وتأتي هذه الأرقام بعد أيام قليلة من كشف جمعية مصنعي وتجار السيارات، عن تراجع إنتاج السيارات الجديدة في المملكة المتحدة بنسبة 27٪ في أغسطس، نتيجة لنقص الرقائق، ويتأخر العام حتى الآن بنسبة 32٪ عن فترة ما قبل الوباء 2019.

قال «هاوز» الأسبوع الماضي إن الوضع «مقلق للغاية بالنسبة للقطاع وآلاف العاملين فيه على مستوى البلاد»، وأن أرقام التسجيل الأخيرة هذه لن تؤدي إلا إلى تفاقم المخاوف.

وأضاف: «على الرغم من أنه ليس العامل الوحيد، لا يمكن المبالغة في تأثير نقص أشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية) على التصنيع»، ويختتم: «يكافح صانعو السيارات وموردوها للحفاظ على استمرار خطوط الإنتاج، مع توقع استمرار القيود حتى عام 2022 وربما بعد ذلك».