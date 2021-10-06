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ظهر اسم كوبر لأول مرة على سيارة «ميني» التي تركز على الأداء في عام 1961، وللاحتفال بمرور 60 عامًا على كونها سيارة صغيرة سريعة الحركة، تطلق العلامة التجارية إصدار Mini Anniversary Edition.

وبحسبmotor1، تتوفر السيارة لدى التجار في أمريكا الآن بسعر 39900 دولار، بالإضافة إلى رسوم الوجهة 850 دولارًا.

فيما يستخدم إصدار الذكرى السنوية المصغرة John Cooper Works Hardtop 2 Door كنقطة انطلاق، كما يأتي فقط بهيكل British Racing Green مع خطوط بيضاء على غطاء المحرك بحواف حمراء، وسقف أبيض وأغطية مرايا، بالإضافة لفتحة السقف البانورامية.

كما قال باتريك ماكينا، رئيس قسم التسويق في الولايات المتحدة: «بدأ John Cooper 60 عامًا من الابتكار في الأداء مع الميني كوبر الأصلية، ويكرم إصدار Anniversary Edition إرث»كوبر«الذي ساعد في تحديد نسب أداء»الميني«على مدار العقود الستة الماضية».

فيما أسس جون كوبر ووالده تشارلز شركة «كوبر كار» في عام 1948، وحقق المصمم نجاحًا في سباق فورمولا 1، بفوزه بلقب بطولة العالم لعامي 1959 و1960.

وللاحتفال بهذا الارتباط، يأتي الإصدار Mini Anniversary Edition شعار شركة «كوبر كار» على الرفارف الأمامية وأعمدة C العلوية وألواح العتبات، كما أن تأثير ghost-effect 74 على الأبواب يشيد بالسباق الأول لميني كوبر حيث ارتدى هذا الرقم.

في الداخل، يحتوي إصدار Mini Anniversary Edition على توقيعات جون كوبر وجون مايكل كوبر وتشارلز كوبر محفورة على لوحة القيادة.

كما يأتي الطراز قياسيًا مع نظام ملاحة لنظام المعلومات والترفيه، ومجموعة نقل الحركة مع محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر يعمل بشاحن توربيني ينتج 228 حصانًا (170 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 235 رطلاً (319 نيوتن متر)، بالإضافة إلى إنها تصل إلى (96 كيلومترًا في الساعة) في 5.9 ثانية.