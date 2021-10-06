أخبار عاجلة

"البيئة": استقبال 12 ألف طلب إلكتروني لترقيم قرابة 213 ألف رأس من الإبل -
"الموارد البشرية" بالقصيم تسترد حقوقًا متأخرة للعاملين بـ4520914 ريالًا -
التحالف: تدمير زورقين مفخخين يتبعان الميليشيا الحوثية وإحباط تنفيذ هجوم وشيك -
"المواصفات والمقاييس" تنظّم ملتقاها الخامس.. الإثنين المقبل -
وزير الاستثمار: 6.4 تريليون ريال مستهدف الناتج المحلي للمملكة -
رئيس مصلحة الضرائب: البنوك انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية كمتلقية للفواتير -
عصابة ريا وسكينة الإسكندرية يتم ضبها بالقاهرة -
«التعليم» توقع اتفاقية مع ناشيونال جيوجرافيك لوضع مناهج الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي -
الجيزة ترفع 200 طن مخلفات ورتش بحدائق الاهرام -
اجتماع وزاري لبحث كيفية التحول نحو الاقتصاد الأخضر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«بورش»: من الأسهل تصميم 911 الكهربائية.. وتقنيات EV بمزيدًا من الحرية

Print
«بورش»: من الأسهل تصميم 911 الكهربائية.. وتقنيات EV بمزيدًا من الحرية «بورش»: من الأسهل تصميم 911 الكهربائية.. وتقنيات EV بمزيدًا من الحرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

مستقبل جميع ماركات السيارات تقريبًا سيكون كهربائيًا، ويتضمن ذلك بورش، التي تمتلك تايكان التي تتفوق بالفعل على باناميرا في الولايات المتحدة، على الرغم من أن أحد أفراد عائلة العلامة التجارية سيبقى بعيدًا عن الكهرباء لمدة عقد آخر تقريبًا.

في وقت سابق من هذا العام، اعترف صانع السيارات في شتوتغارت أنه ليس متحمس لتحويل السيارة الرياضية لكهربية لأنه من المحتمل أن تواجه مشكلات في التغليف.

وبحسب motor1، لا تسير مجموعات نقل الحركة EV جنبًا إلى جنب بالضرورة مع سيارات الأداء، خاصة في حالة «بورش 911» حيث يتم وضع المحرك في الخلف.

ومع ذلك، في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، أوضح مايكل ماور، رئيس تصميم بورش، إنه لا يوجد شيء مستحيل وأكد أن لديه بالفعل رؤية لما يمكن أن تبدو عليه 911 EV.

كما أن صانع السيارات جاهزًا أخيرًا لإطلاق 911 كهربائيًا، فسيتم تصميمه من الصفر للاستفادة من عروض التكنولوجيا الكهربائية ومزيد من الحرية.

وقد يكون من الأسهل على مصممي بورش البدء من بتصميم نموذج جديد بدلاً من محاولة تكييف النظام الأساسي وتصميم 911 الحالي مع احتياجات مجموعة نقل الحركة الكهربائية.

قال ماور لـ Autocar: «أنا جزء من المجموعة التي انتقلت من تبريد الهواء إلى تبريد المياه، والآن لدينا محركات بشاحن توربيني».

مضيفاً: «ربما تكون 911 الكهربائية قصة أخرى، ولكن من وجهة نظر التصميم البحتة، فإن 911 الكهربائية ستكون أسهل في المستقبل.»

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«البيطريين» تجتمع لوضع آليات الحفاظ على أصول النقابة

«البيطريين» تجتمع لوضع آليات الحفاظ على أصول النقابة

ضبط كمية من مخدر الحشيش وسلاح نارى بحوزة عاطل بالمعصرة

ضبط كمية من مخدر الحشيش وسلاح نارى بحوزة عاطل بالمعصرة

مترو الأنفاق يفتتح منفذ جديد للاشتراكات في جامعة حلوان

مترو الأنفاق يفتتح منفذ جديد للاشتراكات في جامعة حلوان

«خارجية الشيوخ»: قمة «فيشجراد» نجاح جديد فى ملف العلاقات الخارجية

«خارجية الشيوخ»: قمة «فيشجراد» نجاح جديد فى ملف العلاقات الخارجية