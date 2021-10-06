«بورش»: من الأسهل تصميم 911 الكهربائية.. وتقنيات EV بمزيدًا من الحرية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

مستقبل جميع ماركات السيارات تقريبًا سيكون كهربائيًا، ويتضمن ذلك بورش، التي تمتلك تايكان التي تتفوق بالفعل على باناميرا في الولايات المتحدة، على الرغم من أن أحد أفراد عائلة العلامة التجارية سيبقى بعيدًا عن الكهرباء لمدة عقد آخر تقريبًا.

في وقت سابق من هذا العام، اعترف صانع السيارات في شتوتغارت أنه ليس متحمس لتحويل السيارة الرياضية لكهربية لأنه من المحتمل أن تواجه مشكلات في التغليف.

وبحسب motor1، لا تسير مجموعات نقل الحركة EV جنبًا إلى جنب بالضرورة مع سيارات الأداء، خاصة في حالة «بورش 911» حيث يتم وضع المحرك في الخلف.

ومع ذلك، في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، أوضح مايكل ماور، رئيس تصميم بورش، إنه لا يوجد شيء مستحيل وأكد أن لديه بالفعل رؤية لما يمكن أن تبدو عليه 911 EV.

كما أن صانع السيارات جاهزًا أخيرًا لإطلاق 911 كهربائيًا، فسيتم تصميمه من الصفر للاستفادة من عروض التكنولوجيا الكهربائية ومزيد من الحرية.

وقد يكون من الأسهل على مصممي بورش البدء من بتصميم نموذج جديد بدلاً من محاولة تكييف النظام الأساسي وتصميم 911 الحالي مع احتياجات مجموعة نقل الحركة الكهربائية.

قال ماور لـ Autocar: «أنا جزء من المجموعة التي انتقلت من تبريد الهواء إلى تبريد المياه، والآن لدينا محركات بشاحن توربيني».

مضيفاً: «ربما تكون 911 الكهربائية قصة أخرى، ولكن من وجهة نظر التصميم البحتة، فإن 911 الكهربائية ستكون أسهل في المستقبل.»