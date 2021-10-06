حبس شخصين حاولا تهريب 526 ألف قرص كيبتاجون داخل شحنة غلال وترمس بميناء سفاجا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة سفاجا بالبحر الأحمر حبس شخصين من المتهمين في محاولة تهريب أكثر من 526 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون إلى خارج البلاد عبر ميناء سفاجا البحري ٤ ايام على ذمة التخقيقات وتكليف الاجهزة الامنية بسرعة ضبط باقي المتهمين في الواقعة.

وكشفت التحقيقات ان ثلاثة أشخاص أصحاب شركات ومؤسسات للاستيراد والتصدير- مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة «لهم معلومات جنائية» وراء محاولة تصدير رسالة إلى خارج البلاد داخل حاوية مشمولها المستندي ترمس- نعناع وقيامهم بالتلاعب في مستندات الرسالة بقصد تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية وغير معلوم ماهيتها.

وتبين من المعلومات قيامهم بتصدير الشحنة من خلال إحدى مكاتب الاستيراد والتصدير- كائن بمحافظة الفيوم مملوك لأحد الأشخاص «محدد» تم ضبطه، بالإضافة إلى قيامهم باستئجار مخزن غلال بدائرة مركز شرطة إبشواى بالفيوم، لتخزين الشحنة بداخل أجولة تحتوى على كمية من الغلال وقيامهم عقب ذلك باستغلال البطاقة الضريبية لصاحب المخزن في تصدير تلك الشحنة إلى إحدى الدول مقابل أجر مادي يحصل عليه، على أن يقوم أحد الأشخاص سائق «تم ضبطه» بنقل الشحنة من داخل المخزن المشار إليه إلى ميناء سفاجا البحري ومنها إلى الدولة المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الرسالة، أسفرت عن ضبط (526.500 قرص لعقار الكبتاجون المخدر) مخبأة داخل الرسالة «المشار إليها»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبلغت قيمة التعويضاات الجمركية 210 ملايين جنيه، والتحفظ على الشحنة وطلب تحريات المباحث وضبط السائق والاستعلام عن الشركة مصدرة شحنة الترمس والنعناع.