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فرنسا: الأزمة مع الولايات المتحدة خطيرة ومستمرة وسنعيد سفيرنا إلى أستراليا

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فرنسا: الأزمة مع الولايات المتحدة خطيرة ومستمرة وسنعيد سفيرنا إلى أستراليا فرنسا: الأزمة مع الولايات المتحدة خطيرة ومستمرة وسنعيد سفيرنا إلى أستراليا

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أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، أن الأزمة مع الولايات المتحدة بسبب قضية الغواصات لا تزال خطيرة ولم تتم تسويتها، لكنه أعلن أن فرنسا ستعيد قريبا سفيرها إلى أستراليا.

وقال لودريان، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء أمام البرلمان الفرنسي، إنه أجرى محادثات "صريحة ومفصلة" مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي يزور هذا الأسبوع باريس.

وصرح لودريان مع ذلك: "الأزمة خطيرة، ولم تتم تسويتها بمجرد استئنافنا الحوار، وهي ستستمر وقت طويلا. الخروج منها سيتطلب منا أفعالا وليس كلاما".

وأشار إلى أن باريس وواشنطن تعملان على حل الخلاف من أجل التوصل إلى نتيجة حتى نهاية أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، سيجريان محادثات جديدة في أواسط هذا الشهر.

وذكر لودريان أن فرنسا ستعيد سفيرها، جان-بيير تتيبو، إلى أستراليا بعد سحبه بسبب الخلاف.

وأبلغ لودريان المشرعين الفرنسيين: "طلبت من سفيرنا العودة إلى كانبيرا... لإعادة تحديد إطار علاقاتنا في المستقبل".

المصرى اليوم

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