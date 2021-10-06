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"أيتام جدة" في رحلة استكشافية لمرافق جامعة " KAUST" ومتحفها

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ضمن مبادرات معمل الابتكار المهاري الذي أطلقته الجمعية

نظمت جمعية رعاية الأيتام بجدة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لأبنائها الأيتام من فريق ( ( STEM TEAM رحلة علمية إلى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية KAUST، تجول خلالها الفريق المكون من 10 أبناء في مرافق الجامعة ومتحفها.

وقال المدير التنفيذي للجمعية د.محمد ناقرو أن هذه الرحلة تأتي ضمن مبادرات معمل الابتكار المهاري الذي أطلقته الجمعية، وتسعى من خلاله إلى تنمية المهارات الإبداعية لدى الأيتام، ورفع مستوياتهم المعرفية والمهارية.

وأوضح " ناقرو " أن الرحلة بدأت من مركز الزوار بالجامعة حيث استقبل مسؤولو العلاقات العامة بالشؤون الحكومية بالجامعة الأبناء بإحدى القاعات الرئيسة لمشاهدة فيلم تعريفي عن الجامعة ثم يليه زيارة لمتحف العلوم والتقنية في الإسلام والذي أخذ المشاركين إلى أعماق التاريخ، لاستحضار كل التجارب والإنجازات الملهمة، وللتعرف عن كثب على إبداعات العلماء المسلمين في مختلف مجالات التقنية.

فيما توجه الفريق إلى المكتبة وشاهدوا صورة فنية للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، وكذلك تعرّفوا على نظام العمل بالمكتبة.

وقد اختتمت الرحلة بجولة ميدانية في ساحات الجامعة بهدف مشاهدة الإبداع والابتكار في تصاميم مباني الجامعة وأقسامها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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