الأولمبي السعودي يدشن مشواره بالفوز على سوريا

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في بطولة غرب آسيا

استهل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً مشواره في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً 2021، بالفوز على نظيره السوري بهدفين دون رد ،اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات المقامة منافساته خلال الفترة من 4 إلى 12 من شهر أكتوبر الجاري، في مدينتي الدمام والخبر.

سجل هدفي انتصار الأخضر السعودي كل من عبدالله الحمدان و عبدالله رديف بالدقيقتين (11، 90+2) على التوالي.

بهذا الانتصار رفع الأخضر رصيده إلى 3 نقاط من مباراة واحدة في حين تجمد رصيد منتخب سوريا عند 3 نقاط أيضاً لكن من مباراتين.