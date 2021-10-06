تعليم قنا تحتفل بالذكرى الـ٤٨ لانتصارات أكتوبر وتكرم الأوائل والموهوبين (صور)

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نظمت مديرية التربية والتعليم احتفالية كُبري بمناسبة الذكرى الـ٤٨ لانتصارات أكتوبر المجيدة، شهد الاحتفال كل من الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والعميد احمد عوض المستشار العسكري للمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والطلاب، وأولياء الأمور.

هنأ وكيل وزارة التربية والتعليم في بداية كلمته القيادة السياسية ومحافظ قنا بمناسبة الذكري 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدا ان ملحمة العبور ستظل مسطّرة بحروف من نور في ذاكرة الوطن ومصدر الهامٍ لتجاوز التحديات والصعاب التي من الممكن ان يتعرض لها الوطن، فقواتنا المسلحة ابدا لم يفتر عزمها ولم يقتصر دورها على حماية حدودنا فحسب بل هي يدٍ تُبني ويدٍ تحمل السلاح.

كما تضمنت الاحتفالية تكريم أوائل الطلاب المتفوقين دراسياً والطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوي الجمهورية في الأنشطة الطلابية حيث تم تكريم الحاصلين على مراكز متقدمة في امتحانات الثانوية العامة على مستوي الجمهورية وهما الطالبان مصطفي حسين عبدالباسط الحاصل

على المركز الثاني علمي علوم على مستوي الجمهورية والطالب معتز حموده الحاصل على المركز الثاني على مستوي الجمهورية من معهد النور للمكفوفين، فضلا عن تكريم 85 معلم وطالب لتفوقهم في المسابقات التي نظمتها وزارة التربية والتعليم بمختلف الأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والدينية والتربوية.

وأشار «خالد» إلى أن الأنشطة الطلابية تهدف في المقام الاول إلى اكتشاف وتنمية المواهب الطلابية حيث انها تعد الجناح الثاني لبناء شخصية الطالب وهي الجزء المكمل والمتمم للجانب التعليمي.

الجدير بالذكر ان الحفل شهد عرض مجموعة من الفقرات الفنية والأغاني الوطنية، فضلا عن عرض فلمين تسجيلين الاول عن انتصارات أكتوبر المجيدة والثاني عن ملحمة العبور الثاني في الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحجم المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قري محافظة قنا من خلال مبادرة الاتوبيس الطائر التي اطلقتها مديرية قنا للتربية والتعليم بهدف تعزيز روح الانتماء للوطن لدي طلاب المدارس، والتي نالت اعجاب الحاضرين.

احتفالات تعليم قنا بأكتوبر

احتفالات تعليم قنا بأكتوبر

احتفالات تعليم قنا بأكتوبر

احتفالات تعليم قنا بأكتوبر