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بمشاركة 500 شاب وفتاة .. مهرجان مشي على كورنيش نيل بني سويف احتفالا بذكرى 6 أكتوبر

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بمشاركة 500 شاب وفتاة .. مهرجان مشي على كورنيش نيل بني سويف احتفالا بذكرى 6 أكتوبر بمشاركة 500 شاب وفتاة .. مهرجان مشي على كورنيش نيل بني سويف احتفالا بذكرى 6 أكتوبر

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أطلق الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إشارة بدء «مسيرة المشى الرياضي»، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـــ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المحافظات ،حيث انطلق الماراثون( الذي شارك فيه 500 شاب وفتاة ) الساعة 4 «مساء الأربعاء» من أمام مبنى ديوان عام المحافظة،والتي تأتي تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بنشر الممارسة الرياضية للحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين خاصة النشء والشباب، وجعل الرياضة أسلوب حياة والتي يؤكد عليها بشكل مستمر الرئيس عبدالفتاح في كثير من توجيهاته.

ورافق المحافظ كل من الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، والأستاذ محمد جبر معاون المحافظ، والأستاذ هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، والأستاذ مصطفى ابراهيم مدير عام الشباب والرياضة.

المصرى اليوم

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