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نائب رئيس جامعة طنطا ووفد طلابىي يشاركون فى احتفالات المحافظة بانتصارات أكتوبر

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نائب رئيس جامعة طنطا ووفد طلابىي يشاركون فى احتفالات المحافظة بانتصارات أكتوبر نائب رئيس جامعة طنطا ووفد طلابىي يشاركون فى احتفالات المحافظة بانتصارات أكتوبر

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شارك الدكتور ‏محمد حسين القائم بعمل نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم الطلاب ووفد من طلاب الجامعة، الأربعاء، في الاحتفال الذي نظمته محافظة الغربية بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر، حيث قام د.طارق رحمى محافظ الغربية، يرافقه اللواء هانئ عويس مدير أمن الغربية والمستشار العسكري، بوضع اكليل من الزهور على النصب التذكاري بمناسبة إحتفالات نصر أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور أحمد عطا والدكتور محمد حسين وقيادات المحافظة ونواب مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، حيث تم قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وعزف السلام الوطني وسلام الشهيد تحية لشهداء الوطن وتخليداً لذكراهم العطرة.

أكد الدكتور محمد حسين أن روح أكتوبر ستظل هي الملهمة على مر الاجيال في ظل النجاحات المتتالية للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسى موضحا أن الاحتفال بانتصارات أكتوبر سيظل رمزا لقدرة الدولة المصرية على تحقيق المعجزات.

كما أوضح ان جامعة طنطا بقيادة د.محمود ذكى رئيس الجامعة حرصت على المشاركة بوفد طلابي يمثل مختلف الكليات لدعم الشعور الوطنى والانتماء والولاء للوطن.

المصرى اليوم

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